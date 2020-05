Depuis le début de la crise sanitaire et sociale et les mesures de confinement, nos vies ont été bouleversées. Dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR), ce confinement est intervenu après la très belle journée du 5 mars, le jour où l’université et la recherche se sont arrêtées, qui avait réuni des milliers de personnes dans les rues de toute la France. Les 6 et 7 mars, nous étions 500 en coordination nationale à l’Université de Nanterre, représentant plus de 10000 collègues et étudiant·es. Notre élan a été stoppé, nous n’avons pas pu tenir les dates de manifestations votées, ni notre troisième coordination nationale.



Cependant, il nous semble essentiel de nous retrouver avant la fin de l’année, pour un bilan d’étape et pour préparer la rentrée : c’est pourquoi, nous vous convions à une rencontre nationale dématérialisée, le samedi 6 juin prochain, de 14h00 à 18h30.



Dans cette situation exceptionnelle, le comité de mobilisation national des Facs et Labos en lutte a cherché à mettre en œuvre le mandat qui lui avait été donné par la deuxième coordination nationale de Nanterre. Composé de 73 collègues et étudiant·es, il a tenu des réunions hebdomadaires comme il le pouvait – beaucoup de nos camarades ont été dans l’impossibilité de s’investir comme ielles le pensaient initialement à cause des conditions de confinement. Nous avons :

Mis en place la Confinée Libérée pour rester en lien avec les comités de mobilisation locaux et faire circuler les expériences ;

Organisé une Caisse de solidarité, en collaboration avec les AG de précaires, pour répondre à l’urgence des situations les plus difficiles ;

Cherché à rester en contact grâce un travail de « veille » qui a envoyé des mails à tous les comités locaux afin de connaître leurs activités ;

Avancé sur un certain nombre de « chantiers » comme le « chiffrage » des revendications déjà votées en coordinations et des propositions pour des revendications d’urgence en période de confinement, mais aussi proposé des pétitions, des tribunes, etc.

Semaine après semaine, la crise sanitaire et sociale a opéré comme un nouveau révélateur des inégalités que la mobilisation dans les facs et les labos en lutte dénonçait : l’ampleur de la précarité des étudiant·es et travailleur·ses de l’ESR face au confinement, les mesures scandaleuses sur les payes des collègues vacataires, les inégalités de genre face au confinement dans les carrières des chercheuses, la détresse des doctorant·es devant le retard accumulé dans leur recherche, la mise en œuvre rapide d’une « continuité pédagogique » et des examens en distanciel avec parfois des dispositifs de vidéo-surveillance, mais sans réflexion pédagogique, etc. Tous ces sujets urgents nécessitent une réflexion collective afin de s’organiser et de construire des revendications à défendre.



Par ailleurs, les dernières annonces du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche concernant une potentielle rentrée 2020 en distanciel montrent combien la mobilisation est plus que jamais indispensable pour ne pas subir la « stratégie du choc » qui consisterait à profiter de la crise pour faire passer les mesures néolibérales les plus brutales. La généralisation de l’enseignement à distance, la télé-surveillance des examens, l’adoption de décrets de la LPPR pendant le confinement, le pouvoir des préfets sur la réouverture de nos universités, l’accentuation de la logique d’appel à projets, le refus d’une augmentation substantielle du budget de la recherche publique et le manque de recrutements montrent que nos revendications se posent avec encore plus d’acuité.



La rentrée qui s’annonce risque de se faire dans des conditions catastrophiques : nous avons besoin de nous retrouver, de discuter et de nous organiser.



Dans ces conditions difficiles, la bonne nouvelle est que nous avons passé notre hiver à construire des liens, des solidarités et des collectifs de lutte à une échelle nationale. Nous avons tous les outils pour poursuivre nos discussions et porter nos revendications. Nous vous proposons donc le samedi 6 juin, de 14h00 à 18h30 de nous retrouver pour une rencontre dématérialisée des facs et labos en lutte afin de reprendre contact et préparer la rentrée.



Cette réunion est bien sûr ouverte à tou·tes et particulièrement aux comités de mobilisation et collectifs qui se sont engagés depuis des mois dans la mobilisation. Dans la mesure du possible, nous vous invitons à vous réunir localement (et numériquement) en amont pour pouvoir échanger et faire remonter des revendications par l’intermédiaire d’au moins un·e représentant·e par comité.



Nous envisageons une rencontre en deux temps :

1/ État des lieux de la mobilisation. Comment les collectifs et com-mob ont organisé la lutte et la solidarité pendant le confinement ? Durant ce point, les comités de mobilisation locaux pourront s’inscrire en amont pour parler et faire un retour d’expérience permettant d’inspirer ou de questionner tou·tes les présent·es.

2/ La suite de la mobilisation. Comment porter nos revendications en contexte de pandémie ? Revendications structurelles et revendications d’urgence.



L’ordre du jour est pour le moment indicatif : Il sera précisé à mesure des inscriptions et des retours que vous nous ferez.



Pour préparer la rencontre, nous mettons en place deux dispositifs :

– Un questionnaire, qui nous permet de suivre les inscriptions et de vous poser quelques questions pour comprendre quels sont les sujets principaux qui animent notre communauté universitaire. Merci de le remplir au plus vite ici.

– Un framavox, qui nous permet de préparer et de réamorcer les discussions. C’est un forum en ligne ouvert à tou·tes, sur simple inscription. Nous avons créé des premiers fils de discussion mais libre à vous d’en ouvrir de nouveaux. Il peut permettre par exemple aux anciens groupes de travail de créer leur propre fil de discussion.



En fonction du nombre d’inscrit·es pour cette rencontre nationale, nous vous confirmerons la plateforme de réunion choisie (soit jitsi, soit en audio-conférence par le biais de OVH).



Diffusons largement ce rendez-vous, notamment par Facebook !