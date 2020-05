Les revues en lutte sont nombreuses à avoir aménagé leur contenu éditorial, et à publier des numéros de lutte : numéros blancs, numéros thématiques, numéros « pot commun »… les modalités sont variées, mais manifestent toutes l’engagement des revues pour des services publics de qualité et une société plus solidaire. Confinées, les revues restent engagées !

BULLETIN DE METHODOLOGIE SOCIOLOGIQUE

Numéro En lutte (édito): https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0759106320908191

LES CAHIERS D’OUTRE MER

Numéro blanc : https://journals.openedition.org/com/9724

COMMUNICATION & LANGAGES

Numéro En lutte (édito): https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages-2020-1.htm

DROIT ET SOCIETE

Numéro En lutte (édito) : https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2020-1.htm

ESPRIT CRITIQUE

Numéro blanc : http://espritcritique.uiz.ac.ma/publications/2902/esp2902.pdf

GENESES

Numéro En grève : https://www.cairn.info/revue-geneses-2020-1.htm

JUSTICE SPATIALE SPATIAL JUSTICE

Numéro En grève : https://www.jssj.org/issue/janvier-2020-editorial/

PARCOURS ANTHROPOLOGIQUE

Numéro blanc : https://journals.openedition.org/pa/816

RECHERCHE EN DIDACTIQUE DES LANGUES ET DES CULTURES

Numéro blanc : https://journals.openedition.org/rdlc/7156

Numéro engagé : https://journals.openedition.org/rdlc/7272

REVUE FRANCAISE DE SOCIO-ECONOMIE

Numéro En lutte : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2020-en%20lutte.htm

REVUE EUROPEENNE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES

Numéro En lutte (édito) : https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2019-3.htm

STRENAE

Numéro blanc: https://journals.openedition.org/strenae/4231

TRANSPOSITION. MUSIQUE ET SCIENCES SOCIALES

Numéro blanc : https://journals.openedition.org/transposition/5136

TV/SERIES

Numéro blanc : https://journals.openedition.org/tvseries/3802

VOLUME ! LA REVUE DES MUSIQUES POPULAIRES

Numéro blanc : https://journals.openedition.org/volume/7749

Et pour finir, la #ManifConfinée des Revues en Lutte !