37 évaluatrices et évaluateurs de l’HCERES en lutte contre la LPPR

Nous, présidentes, présidents et membres des comités constitués par l’HCERES pour l’évaluation des unités de recherche, présentons collectivement notre démission de ces fonctions en opposition aux principes qui sous-tendent les rapports préparatoires au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR).

Par cette démission, nous exprimons notre rejet de ces principes : compétition généralisée, inégalités structurelles des financements, dispositifs opaques d’évaluation avec une finalité punitive et gestion managériale des emplois. La mise en œuvre de ces principes ne fera que saper plus avant le fonctionnement collectif et collaboratif de la recherche, ainsi que la qualité de la production scientifique.

Nous demandons au contraire le renforcement des financements récurrents des unités de recherche, la mise en place de procédures d’évaluation par les pairs appuyées sur une approche qualitative des contenus scientifiques, le maintien des emplois statutaires et le retour à une politique de recrutement qui garantisse le maintien d’un enseignement et d’une recherche publics au service du plus grand nombre.

En conséquence, tant que la LPPR ne sera pas retirée et que la pratique des évaluations ne sera pas amendée :

nous ne participerons pas aux visites d’experts programmées par l’HCERES pour 2020 ;

pour les visites qui ont eu lieu en 2019, nous pratiquerons une rétention des rapports. Nous rédigerons ces rapports dans le sens indiqué ci-dessus ;

nous appelons les sections CNU et CNRS à ne pas mandater d’experts pour les comités de visite à venir.

Ce texte a été adopté à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du Campus Condorcet le 23 janvier 2020.

Pour vous joindre à cette action, vous pouvez signer ici la lettre annonçant la démission collective, la rétention ou le soutien (3 types de signatures : démission, rétention, soutien à cette action).

Membres de comités d’experts démissionnaires :

Bureau de la section 19 (sociologie, démographie) du CNU

ARANGUREN Martin, CR en sociologie URMIS, CNRS-IRD UMR 8245 AVELINE Natacha, DR CNRS, géographe, Géographie-Cités (UMR 8504), Université Paris 1 BENQUET Marlene, CR au CNRS en sociologie, laboratoire IRISSO BERNARD Lise, CR au CNRS en sociologie, Centre Maurice Halbwachs DALGALARRONDO, Sébastien, CNRS, IRIS, EHESS DEBOEUF Stéphanie, CR au CNRS en physique, Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie DEMAZIERE, Didier, DR en sociologie, CSO, CNRS-SciencesPo FERRARESE, Estelle, PR de philosophie, Université de Picardie, CURAPP FLIPO, Fabrice, PR de philosophie, IMT-BS, LCSP Université de Paris FRENKIEL Emilie, MCF en science politique, Université Paris-Est Créteil, LIPHA GAYET-VIAUD Carole, CR au CNRS en sociologie, laboratoire CESDIP UMR 8183 GEOFFRAY Marie Laure, MCF en science politique, Université Sorbonne Nouvelle, CREDA UMR 7227 GOIRAND Camille, PR en science politique, Université Sorbonne Nouvelle, CREDA UMR 7227 HAACK Marie-Laurence, PR d’histoire ancienne, Université de Picardie Jules Vernes HOUDART Sophie, DR en anthropologie, CNRS/UMR7186, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative JANY-CATRICE, Florence, PR en économie, Université de Lille, CLERSE. MACHINAL Hélène,PR en études anglophones, Université de Bretagne Occidentale, membre d’HCTI (EA 4249) MASSICARD Elise, DR au CNRS en science politique, CERI-SciencesPo MERKLEN Denis, PR de sociologie, Université Sorbonne Nouvelle, CREDA UMR 7227, MULLER Christel, PR d’histoire grecque, Université Paris Nanterre, UMR 7041-ArScAn MONDEME Chloé, CR au CNRS en sociologie, UMR 5206 – Triangle NEYRAT Frédéric, PR de sociologie, Dysolab, Université de Rouen PIERRU Frédéric, CR au CNRS en sciences sociales et politiques – CERAPS, Université Lille TARRAGONI Federico, MCF HDR en sociologie, Université Paris 7, LCSP.

Membres de comités retenant leurs rapports :

BEROUD Sophie, PR de science politique, Université de Lyon 2, Triangle COMPAGNON Olivier, PR en histoire, Université Sorbonne Nouvelle, CREDA UMR 7227 DAGIRAL Éric, MCF en sociologie, Université Paris Descartes, CERLIS DUCLOS Nathalie, MCF en science politique, Université de Tours, ISP UMR 7220 GAUTREAU Pierre, MCF en géographie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne GENSBURGER Sarah, CR CNRS, ISP, UMR 7220, Université Paris Nanterre-ENS Paris Saclay GINOUVÈS Véronique, IR HC, USR 3125, MMSH, Aix-en-Provence JAKSIC Milena, CR en sociologie, ISP, UMR 7220, Université Paris Nanterre-ENS Paris Saclay LAPERCHE Blandine, PR en économie, Université du Littoral Côte d’Opale MOREAU Gilles, PR de sociologie, GRESCO, Université de Poitiers NOUCHER Matthieu, CR au CNRS en géographie, UMR Passages ROGER Antoine, PR de science politique, Sciences Po Bordeaux TRUC Gérôme, CR CNRS, ISP, UMR 7220, Université Paris Nanterre-ENS Paris Saclay

Avec le soutien de :

BACZKO Adam, CR CNRS, CERI-Sciences Po BOCCON-GIBOD Thomas, MCF philosophie, Université Grenoble Alpes BOIRON Véronique, MCF en sciences du langage, Université de Bordeaux BOUET Alain, PR en archéologie, Université Bordeaux-Montaigne CEBE Sylvie, MCF en sciences de l’éducation, Université de Clermont-Ferrand CHARANSONNET Alexis, histoire médiévale, Université de Lyon 2 CORNET Céline, PR de physique, Université de Lille 1 CROGIEZ-PETREQUIN Sylvie, PR d’histoire et d’archéologie, Université de Tours CRUMEYROLLE Suzanne, MCF en physique, Laboratoire d’optique atmosphérique, Université de Lille DEBOS Marielle, MCF en science politique, Université Paris Nanterre / ISP DEDIEU, François, CR en sociologie, INRA. Umr Lisis. DELLINGER, Marc, MCF en biologie cellulaire, au Muséum d’histoire naturelle,UMR7245 CNRS/MNHN de DAMPIERRE-NOIRAY Eve, MCF en littératures comparées, Université Bordeaux-Montaigne DUMONT Juliette, MCF en histoire, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, CREDA (UMR 7227) EMBARKI Mohamed, MCF HDR en sciences du langage, Université de Franche-Comté, ELLIADD (EA 4661) FOURNIER Tristan, CR CNRS en sociologie, Iris, Paris JACQUEMART Alban, MCF en science politique, Université Paris Dauphine GOSSA Julien, MCF en informatique, Université de Strasbourg GRASSY Elsa, PR en études anglophones, Université de Strasbourg GROJEAN Olivier, MCF en science politique, Université Paris 1 GUIDEE Raphaëlle, MCF en littératures comparées, Université de Poitiers HELARY Xavier, PR en histoire du Moyen-Age, Université Jean Moulin Lyon 3 HERLIN-GIRET Camille, CR en sociologie, CERAPS, Université de Lille HIBOU Béatrice, DR CNRS, CERI-Sciences Po (section 40) HANNA Khalil, PR de Chimie, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes JOUVENET Morgan, CR, InSHS, Laboratoire Printemps LABEYE Marie, MCF Chimie, Ecole Normale Supérieure, Paris LATTE ABDALLAH Stéphanie, CR CNRS en science politique, CERI-SciencesPo LE BAIL Hélène, CR CNRS, CERI Sciences Po LE CORRE Thibault, Post-Doc CNRS en géographie, UMR Géographie-Cités LEJEUNE Aude, CR CNRS sociologie, CERAPS, Université de Lille LENFANT Dominique, PR d’histoire grecque, Université de Strasbourg LEONARD Julien, MCF histoire moderne, Université de Lorraine LUQUIN Elisabeth, MCF HC en anthropologie, INALCO MEKDJIAN Sarah, MCF, Université Grenoble Alpes, UMR PACTE MEROLLA Daniela, PR en littérature et art berbère, INALCO PECOUT Thierry, PR en histoire du Moyen-Age, Université de Saint-Etienne PERROT Sandrine, chargée de recherche Sciences Po-CERI RAGARU Nadège, CR HDR CNRS, CERI-Sciences Po QUENET Philippe, PR en archéologie, Université de Strasbourg PIETRANDREA Paola, PR en sciences du langage, Université de Lille REVET Sandrine, DR en anthropologie FNSP, Sciences Po-CERI RIVIERE CIAVALDINI Laurence, PR en histoire médiévale, Université de Grenoble-Alpes SMITH Bradley, MCF en études anglophones, Université Paris Nanterre SOLOMON, Jon, PR de littérature chinoise, Lyon 3 THERY Julien, PR d’histoire, Université de Lyon 2 BOURDEAU-LEPAGE Lise, PR de géographie, Université Lyon 3, UMR EVS POULLY Jean-Christophe, MCF en Physique, Université de Caen Normandie MERCIER Delphine, DR CNRS, Sociologie, Aix Marseille Université VALLUY Jérôme, MCF sc.info-com, Univ. Paris 1 JOUIN Céline, MCF Philosophie, Université de Caen Normandie JEANNE Simon, doctorant Astronomie, Observatoire de Paris BOISSONADE Jérôme, Codirecteur de l’UMR LAVUE, MCF Université du Littoral