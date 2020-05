Le confinement aggrave la précarité. Les Facs et labos en lutte mettent en place une boite mail où signaler des situations difficiles des travailleur·ses et des usager·ses précaires de l’ESR et activer les réseaux de solidarité collectifs : urgence_precariteESR@protonmail.com

Si vous avez subi ou entendu parler de cas de convocations, d’intimidation, de menaces ou de toute autre forme de répression, faites-en part par email à : antirep_esr@protonmail.com.

Aucun témoignage ne sera diffusé ni utilisé sans une discussion préalable sur la façon de l’anonymiser avec la personne concernée.