Une version courte de ce texte a été publiée dans Le Monde le 16 mai. Le 18 mai, cette tribune a déjà été signée par plus de 650 personnes. Pour la signer, veuillez compléter ce questionnaire.

tribune

Depuis le 16 mars, la fermeture des universités et des laboratoires a considérablement bouleversé les activités de l’enseignement supérieur et de la recherche. Alors que les personnels ont poursuivi leur mission de service public, le confinement a opéré comme un révélateur des inégalités et de la précarité : celles des étudiant·es et en première ligne les étudiant·es boursier·es et étranger·es, mais aussi celles des doctorant·es et des enseignant·es vacataires qui font fonctionner les formations proposées à l’université dans des conditions de travail à la limite de la légalité.

Pendant cette période difficile, les informations données par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESRI) ont été rares, et parfois scandaleuses comme lorsque l’on apprenait que les chargé·es de cours ne seraient pas prioritaires pour le versement de leur paye. Le 7 mai, Frédérique Vidal a annoncé dans un entretien pour Le Parisien une rentrée 2020 dématérialisée. Dans les universités, le bruit court qu’il faut s’y préparer, mais aucune concertation avec les équipes pédagogiques et administratives (et encore moins avec les étudiant·es) n’est véritablement menée. Pourtant, si la situation sanitaire, accompagnée de distribution de masques et d’administration de tests, permet de rouvrir les écoles, les usines et les transports, nous devons trouver les moyens d’accueillir les étudiant·es.

Alors qu’une partie de la communauté universitaire est mobilisée depuis le 5 décembre contre la contre-réforme des retraites, mais aussi contre le projet de LPPR, future loi de programmation de la recherche qui propose plus de précarisation des personnels et moins de financements pérennes, nous pensons que nos revendications se posent avec encore plus d’acuité. Comme à l’hôpital, la seule bonne façon d’affronter la crise est de le faire avec des moyens supplémentaires, en rupture avec la logique austéritaire.

Retrouver le chemin de nos universités : des moyens pour les étudiant·es

La « continuité pédagogique » telle qu’elle s’est organisée dans l’urgence a été très mal vécue. Les enseignant·es se sont retrouvé·es gestionnaires et producteur·ices de formations à distance. Les personnels administratifs ont dû inventer des procédés de télétravail en quelques jours. Les étudiant·es se sont retrouvé·es non-équipé·es et perdu·es face aux informations contradictoires et aux contenus de cours en ligne. Le confinement a encore révélé l’ampleur de la précarité étudiante. Sur tout le territoire des brigades solidaires, des syndicats et des associations ont organisé la distribution de colis alimentaires, qu’aucune distribution d’ordinateurs et de clés 4G ou aide de 200 euros ne pouvait compenser. L’urgence de la rentrée 2020 est la mise en place d’un plan de soutien pour les étudiant·es, notamment les plus précaires.

Par ailleurs,il est impensable pour les équipes de pérenniser les modalités d’enseignement à distance qui comportent des aspects anti-pédagogiques. Les différentes enquêtes menées par des sociologues et par les syndicats étudiants (Solidaires étudiant-es et l’Alternative) indiquent un décrochage des étudiant·es les plus vulnérables et les moins doté·es socialement. Nous refusons que la seule alternative aux amphis bondés et aux cours surchargés soit un recours systématisé à des cours en ligne. De plus, de nombreuses formations proposées à l’université sont construites sur des cours pratiques qui ne peuvent en aucun cas muter vers des formes dématérialisées. Un enseignement de qualité nécessite d’être en face-à-face et en interaction directe pour s’assurer de la bonne compréhension des étudiant·es.

Si l’on estime possible de rouvrir des écoles maternelles, des centres commerciaux et des lignes de métro, il devrait être possible que les enseignant·es soient face à leurs étudiant·es, tout en respectant des mesures sanitaires. En effet le problème des cours et des TD (Travaux dirigés) surchargés à plus de 60 étudiant·es n’est pas nouveau, mais il se pose sous un nouveau jour en raison de la situation créée par l’épidémie. Pour accueillir les étudiant·es par petits groupes de 20, il existe pourtant une solution simple : recruter des enseignant·es-chercheur·ses afin de renforcer les équipes et diviser les groupes pour les cours. En suivant de petits effectifs, nous pourrions alors à la fois les recevoir en présentiel et suivre leurs travaux en autonomie, puisque les locaux, déjà insuffisants dans toutes les université, ne nous permettront pas d’accueillir tous ces groupes quotidiennement. Recruter du personnel titulaire, enseignant ou administratif, c’est aussi s’assurer que ceux et celles qui viendront sur leur lieu de travail, dans un contexte de risque sanitaire, soient protégé·es par le droit du travail. En l’état actuel du (non)respect du droit du travail à l’Université, un·e vacataire qui attraperait la Covid ne serait pas rémunéré·e pendant son arrêt maladie, ce qui semble impensable au regard de la situation pandémique.

La grande université numérique ne doit pas avoir lieu : nous voulons des recrutements massifs

Dans La stratégie du choc, Naomi Klein observe comment les classes dirigeantes se saisissent des crises pour imposer les transformations néo-libérales qu’elles peinent à faire adopter en temps normal. Cet état d’urgence sanitaire aura été l’occasion de voir nos libertés individuelles réduites. Pour faire passer les examens en ligne, le ministère a recommandé l’utilisation de services de télésurveillance assurés par des prestataires privés. Plusieurs enquêtes, publiées notamment par la Quadrature du Net et par Médiapart, alertent sur ces dispositifs intrusifs et illégaux du point de vue de la protection des données. Nous avons également vu le droit du travail reculer, notamment lorsque les personnels administratifs et techniques en télétravail ont perdu des journées de congé.

Alors que nous pourrions espérer une amélioration de la situation des universités tant le désir de service public se fait de plus en plus fort dans la population, Frédérique Vidal s’engouffre dans la brèche et nous propose de « franchir un pas » dans la politique d’enseignement à distance. Pourquoi le MESRI n’envisage pas une rentrée adaptée mais en présentiel, avec des groupes de taille raisonnable ou des rotations horaires ? Parce que les universités n’ont déjà pas les moyens humains de faire tourner leur formation en temps normal. Le MESRI se saisit donc de cette occasion pour faire fonctionner les formations avec toujours moins de moyens humains. En nous enjoignant à mettre nos cours en ligne pour les rendre visibles par des milliers d’étudiant·es partout en France, le MESRI entend se passer des nouveaux recrutements pourtant nécessaires.

En effet, alors que les recrutements d’enseignant·es-chercheur·ses ont baissé de 40% entre 2012 et 2018, la population étudiante des universités a, elle, augmenté de 26% dans le même temps [données des Repères et références statistiques 2013 et 2019, MESRI]. Alors que les amphis explosent, la solution du ministère est de nous assigner, enseignant·es et étudiant·es, derrière des écrans, au mépris de la relation humaine pédagogique indispensable à l’apprentissage. Malheureusement, cette dynamique correspond à un autre aspect des réformes de l’Université, comme Parcoursup et l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiant·es étrangèr·es, qui ont déjà rompu avec la mission égalitariste de notre service public. En envisageant la généralisation de « l’enseignement à distance » dès la rentrée prochaine, le MESRI poursuit une politique qui favorise les étudiant·es les mieux doté·es socialement, qui sont les plus à même de suivre des cours en distanciel.

La recherche publique française ne doit pas disparaître : des moyens pérennes pour nos laboratoires

Enseigner et encadrer des étudiant·es à distance implique une surcharge de travail considérable. Les cours en ligne ne s’improvisent pas et le suivi des formations par les enseignant·es, devenu·es pour certain·es des administrateur·ices à mi-temps, a constitué l’essentiel du temps de télétravail de ces deux derniers mois. Ainsi, les équipes pédagogiques et administratives vont être sollicitées jusque tard dans l’été pour concevoir des solutions magiques à partir de déclarations contradictoires dans la presse quotidienne régionale.

Pour les enseignant·es-chercheur·es cette surcharge a des conséquences délétères pour leur autre mission : la recherche. Les femmes sont les premières à pâtir de la situation, elles qui assurent souvent la prise en charge des étudiant·es (le travail du « care » à l’université) et font souvent une double journée à la maison avec des enfants non scolarisés. Elles n’ont plus de temps à consacrer à la recherche comme le révèlent les dernières données concernant la soumission d’articles scientifiques en temps de confinement.

Après un semestre blanc en matière de recherche, faudrait-il se résoudre à une année blanche ? Comment l’accepter alors que la crise actuelle montre combien nous avons besoin d’outils pour penser ce qui nous arrive, pour prévenir la maladie et ses conséquences, pour imaginer le monde d’après ? Nous demandons donc un plan de recrutement à la hauteur des enjeux, permettant de répartir les heures d’enseignement et de dégager le temps nécessaire à nos travaux de recherche. Il faut prolonger les financements de tou·te·s les doctorant·es et contractuel·les, reporter les congés et délégation de recherche, assurer le financement des manifestations qui seront reportées, etc. Dans les années qui viennent il faudra également systématiser l’octroi de congés pour recherche des enseignant·es-chercheur·ses et particulièrement pour les femmes afin de réparer au plus vite le vide de publications essentielles produit par cette période.

La hausse du budget annoncée il y a quelques semaines par Emmanuel Macron (cinq milliards d’euros sur dix ans), ramenée au budget du MESRI (25 milliards en 2018), représente 2% d’augmentation par an, soit pas plus que les années précédentes. Pire encore : le principal moyen envisagé pour la distribution de ces crédits est le renforcement de la recherche sur projets, dont l’Agence nationale de la Recherche (ANR) est le fer de lance. Comme le déplore Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des coronavirus, les pouvoirs publics se sont désengagés après 2006 du financement de la recherche sur cette famille virale. En 2020, alors que le gouvernement demande à son équipe et à d’autres de trouver des remèdes en urgence, il rappelle que « la science ne marche pas dans l’urgence et la réponse immédiate ». Seuls des financements pérennes hier auraient permis d’anticiper la crise et de trouver des solutions aujourd’hui. Pourtant, le ministère réitère ses erreurs et choisit de publier un « appel à projets avec un processus accéléré de sélection et d’évaluation » axé sur la question de la Covid-19, exigeant ainsi des chercheur·ses qu’ielles remplissent des dossiers et entrent en concurrence les un·es avec les autres, au lieu de massivement financer toutes les équipes travaillant sur la Covid-19 et de les inciter à la coopération.

Au sortir de cette première phase de la crise sanitaire, nous exigeons plus que jamais de récupérer les 60 000 postes de titulaires manquants pour faire fonctionner le service public de la recherche et de l’enseignement. Et nous avons une bonne nouvelle ! Ces candidat·es existent et travaillent déjà à nos côtés : ielles sont nos collègues, enseignent, innovent, publient. Ielles sont 130 000 à le faire sous un statut de vacataire payé en dessous du taux horaire du smic, des dizaines de milliers sous un statut de contractuel. Ielles sont aussi jeunes docteur·es, sans statut ou post-doctorant·es et aspirent à être recruté·es sur un poste pérenne. En les recrutant, nous renforcerons les équipes et protégerons leur intégrité physique à l’ère de la Covid-19. Leur recrutement est la seule solution pour aborder la rentrée 2020 en donnant à tous les étudiant·es la chance de réussir. Un nouvel investissement dans la recherche publique est indispensable pour proposer des solutions scientifiques à la crise sanitaire, politique et écologique hors de toutes pressions des lobbys. Plus que jamais nous avons besoin d’une recherche et d’un enseignement supérieur publics, gratuits et de qualité.

Pour signer cette tribune, veuillez compléter ce questionnaire

Adresse complète du questionnaire : https://framaforms.org/tribune-pour-la-rentree-2020-les-universites-et-les-laboratoires-de-recherche-ont-plus-que-jamais

Premièr·es signataires – plus de 650 personnes au 18 mai :

Biermann Clara (Université Paris 8, Ethnomusicologie, MCF) ; Gallot Fanny (Université Paris Est Créteil, Histoire, MCF) ; Le Fèvre-Berthelot Anaïs (Université Rennes 2, Civilisation des États-Unis, MCF) ; Rio Emmanuelle (Université Paris-Saclay, Physique, MCF) ; Sonnette Marie (Université d’Angers, Sociologie, MCF) ; Martinet Gilles (UPEC, Géographie, ATER) ; Castagnino Florent (Institut Mines-Télécom, Sociologie, MCF) ; Bordat-Chauvin Elodie (Université Paris 8, Sociologie, MCF) ; Mille Muriel (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Sociologie, MCF) ; Louessard Bastien (Université Paris 13, Sciences de l’information et de la communication, MCF) ; Dutoya Virginie (CNRS, EHESS, Science politique, CR) ; Guenifi Soraya (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire des Etats-Unis, MCF) ; Blandin Claire (Université Sorbonne Paris Nord, Sciences de l’Information et de la Communication, PU) ; Darbus Fanny (Université de Nantes, Sociologie, MCF) ; Centi Christelle (Université Rennes 2, Anglais, Doctorante) ; Mahieddin Emir (CNRS, Anthropologie, CR) ; Mazel Quentin (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Études cinématographiques et audiovisuelles, Doctorant ATER) ; Naudier Delphine (CNRS, Sociologie, DR) ; Caru Vanessa (CNRS, Histoire, CR) ; Barbut Clélia (Université Rennes 2 – Université Paris Descartes, Histoire de l’art – Sociologie, chercheuse associée, chargée d’enseignement vacataire) ; Di Benedetto Marianne (Université Rennes 2, Littérature générale et comparée, doctorante contractuelle) ; Rabier Christelle (EHESS, Histoire des sciences et de la médecine, MCF) ; Schotté Manuel(Université de Lille, Sociologie, PU) ; Nouvion Thomas (Université Rennes 2, Adjoint Technique de Recherche et de Formation) ; Bonelli Laurent (Université de Paris Nanterre, Science politique, MCF) ; ar Rouz David (Université Rennes 2, Traduction-traductologie-sciences du langage, enseignant-chercheur) ; Ihaddadene Florence (IDHES, Sociologie, ATER) ; Clerc Conan Stéphanie (Université Rennes 2, Sciences du langage, MCF HDR) ; Davi Hendrik (INRAE, Ecologie, DR) ; Pecqueux Anthony (Centre Max Weber – CNRS, Sociologie, CR) ; Bory Anne (Université de Lille, sociologie, MCF) ; Bailleul Hélène (Université Rennes 2, Urbanisme, MCF) ; Seiller Pauline (Université de Caen, Sociologie, MCF) ; Elbichr M’barka (Université d’Angers, Géographie, doctorante) ; Godet Jean-Luc (Université d’Angers, Physique, MCF) ; Thouvenel Eric (Université Rennes 2, Etudes cinématographiques, MCF) ; Hanafi Nahema (Université d’Angers, Histoire, MCF) ; Naudeix Laura (Université Rennes 2, Etudes théâtrales, MCF) ; Leroux Benoît (Université de Poitiers, Sociologie, enseignant-chercheur) ; Boisson Bénédicte (Rennes 2, Arts du spectacle, MCF) ; Denizot Marion (Université de Rennes 2, Etudes théâtrales, PU) ; Hamery Roxane (Université Rennes 2, Arts du spectacle, MCF) ; Lallement Emmanuelle (Paris 8, Anthropologie sociale, PU) ; Morrissey Priska (Rennes 2, Etudes cinématographiques, MCF) ; Pointillart Alain (INRAe, Nutrition, retraité ex DR) ; Pozner Valerie (CNRS, Histoire du cinéma, DR) ; Saintis Laurent (Université d’Angers, Génie Mécanique, MCF) ; Madeline Fanny (Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Histoire, MCF) ; Juan Myriam (Université de Caen-Normandie, Etudes cinématographiques, MCF) ; Leroy Séverine (Université Rennes 2, études théâtrales, ATER) ; Brillant Rannou Nathalie (Université Rennes 2, Littérature française, MCF) ; Bertrand Magali (Université de Lausanne, Didactique des langues, Assistante) ; Him-Aquilli Manon (Université Paris-Nanterre, Sciences du langage, ATER) ; Lebrun Nathalie (Université de Lille, Physique, MCF) ; Lebreton Emilie (Aix-Marseille Université, Sciences du langage, MCF) ; Née Emilie (UPEC, Sciences du langage, enseignant-chercheur) ; de Robillard Didier (Université de Tours, Sociolinguistique, PU) ; Oger Claire (UPEC, Sciences de l’information et de la communication, PU) ; Suchet Myriam Sorbonne Nouvelle Paris 3, MCF) ; Veret Thomas (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Sciences du langage, doctorant contractuel) ; Janniard Sylvain (Université de Tours, Histoire, MCF) ; Servais Stéphane (Université de Tours, PU) ; Legout Jennifer (Université François Rabelais Tours, Sociologie, stagiaire de la formation continue) ; Millet Mathias (Université de Tours, Sociologie, PU) ; Lomba Cédric (CNRS, Sociologie, DR) ; Simonet Maud (CNRS, Sociologie , DR) ; Morvan Malo (INSPE Bourg-en-Bresse, Lyon 1, Sciences du langage, PRAG) ; Guérif Noémie (Université d’Aix-Marseille, Sciences du langage, docteure) ; Krykun Anna (Université de Tours, Lettres Modernes, MCF) ; Gianfermi Céline (UPEC, Histoire-Géographie, PRAG) ; Heck Maryline (Université de Tours, Lettres, MCF) ; Pierozak Isabelle (Université de Tours, Sciences du langage, MCF) ; Decout Maxime (Aix-Marseille, Littérature, PU) ; Thiburs Thaïs (Université de Tours, Lettres et langue – FLE/S, étudiant) ; Mentzel Sophie (Université de Tours, Littérature et Arts du spectacle, MCF) ; Pauleau Christine (Université Paris Nanterre, Sciences du langage, MCF) ; Michel Thomas (Université Côte d’Azur, Chimie, MCF) ; Castellotti Véronique (Université de Tours, Sociolinguistique et didactique des langues, PU émérite) ; Pruvost-Delaspre Marie (Université Paris 8, Cinéma, MCF) ; Grassin Jean-François (Université Lyon 2, Sciences du langage, MCF) ; Karimi-Goudarzi Arman (Université de Tours, Science du langage-sociolinguistique, doctorant chargé de cours) ; Neveux Olivier (ENS de Lyon, Arts, Professeur) ; Rogovin Manon (Université de Tours) ; Guittet Emmanuelle (Cerlis, Sociologie, docteure sans poste) ; Benhaïm Sarah (Université, Musicologie, ATER) ; Pivot Bénédicte (Université Paul-Valéry Montpellier 3, Sciences du langage, EC) ; Barbier Pascal (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sociologie (MCF) ; Tron Daniel (Université de Tours, Anglais, PRAG) ; Aubertin Lola (Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Sciences du langage , doctorante) ; Padiou Iris (Université Paris Est, Sciences du langage, doctorante contractuelle) ; Vernet Samuel (Aix-Marseille Université, Sociolinguistique, ATER) ; Garric Henri (Université de Bourgogne, Littérature comparée, PU) ; Feussi Valentin (Université de Tours, Sociolinguistique et didactique des langues, MCF) ; Bourdillat Ambre (Université de Tours, Sociologie, étudiante) ; Gillot Pascale (Université de Tours, Philosophie, MCF) ; Leger Cécile (Université de Tours, Francais Langue Étrangère, étudiante) ; Mayer Judith (Université Paris 13, Sciences de l’information et de la communication, PRCE) ; de Faramond Julie (UMR LEGS, responsable administrative contractuelle) ; Gasquet-Cyrus Médéric (Aix-Marseille Université, Sciences du Langage, MCF) ; Ivol Ambre (Université de Nantes, Etudes anglophones, MCF) ; Chesneau Zelda (Université Rennes 2, Littérature, doctorante) ; Henneguelle Anaïs (Université de Rennes 2, Economie, MCF) ; Borne Camille (ENS Lyon) ; Bernon Marie-laure (Université François Rabelais, Sociologie, ATER) ; Galiana Delphine (ENS de Lyon, Biologie, MCF) ; Laval Léa (Paris 8, Sciences de l’éducation, ATER) ; Lejars Cynthia (Université de Tours, Sociolinguistique et didactique des langues, étudiante) ; Mollereau Bertrand (ENS de Lyon, Biologie, PU) ; Plumauzille Clyde (CNRS, Histoire, CR) ; Echiffre Capucine (Université de Tours, Littérature comparée, doctorante ATER) ; Pagani Christelle (Université de Tours, Lettres et langues, PU) ; Hertiman Marys Renné (Université Paris 8 , Sciences Sociales – InfoCom, doctorante), Katell Brestic (Université d’Angers, Etudes germaniques, MCF) ; Turbiau Aurore (Sorbonne Université, Littérature comparée, doctorante contractuelle) ; Duchamps Jean-Jil (Sorbonne Université) ; Das Pradeep (ENS de Lyon, Biologie, MCF) ; Pol Patricia (Université Paris Est Créteil, Gestion, MCF) ; Naville Magali (ENS de Lyon, Biologie, enseignante-chercheuse) ; Dominguez Estefania (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Sciences du langage, ATER) ; Brünig Andrea (Université d’Angers, Etudes germaniques, MCF) ; Chatelet Cécile (Université d’Angers, Littérature française, ATER) ; Perraudin Anna (Université de Tours-CNRS, Sociologie, CR) ; Amico Marta (Université Rennes 2, Ethnomusicologie, MCF) ; Solomos Makis (Université Paris 8, Musicologie, PR) ; Merklen Denis (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Sociologue, PU) ; Pergoux-Baeza Catherine (Université d’Angers, Espagnol, MCF) ; Milliot Virginie (Université Paris Nanterre, Anthropologie, MCF) ; de Vienne Emmanuel (Université Paris Nanterre, Anthropologie, MCF) ; OIry Varacca Mari (Université Gustave Eiffel, Géographie, MCF) ; Trivellone Alessia (Université Paul Valéry Montpellier 3, Histoire du Moyen Âge, MCF) ; Bordiec Sylvain (Université de Bordeaux , Sociologie, MCF) ; Beaudet Jean-Michel, (Paris Nanterre, Anthropologie, PU) ; Sizorn Magali (Université de Rouen, STAPS, Sociologie et anthropologie, MCF) ; Guitard Emilie (CNRS, Anthropologie, CR) ; Eisenbeis Christine (Inria, Informatique, DR) ; Le Toquin Christophe (INSA Centre Val de Loire, BIATSS, enseignant vacataire) ; Espinosa Natacha (Paris Nanterre , Sciences du langage et formation des enseignants , MCF) ; Souchier Emmanuël (Sorbonne Université, Sciences de l’information et de la communication, PU émérite) ; Cuillerai Marie (LCSP, Université de Paris, Philosophie 17e, PU) ; Queirós Helena (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Portugais, doctorante) ; Baticle Christophe (UPJV, Socio-anthropologie, contractuel) ; Odin Pierre (Sciences Po – CERI, Science politique, docteur associé) ; Valegeas François (Université Paul-Valéry Montpellier 3, Urbanisme, MCF) ; Jobard Fabien (CNRS, Science politique, DR) ; Le Pape Loïc (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Science politique, MCF) ; Viallet-Thévenin, Scott (IEP Paris, Sociologie, chercheur associé) ; Hassenteufel Patrick (Université de Versailles-Saint-Quentin, Science Politique, PU) ; Arab Chadia (CNRS, Géographie, CR) ; Blanc Guillaume (Université de Paris, Physique, MCF) ; Papinot Christian (Université, Sociologie, PU) ; Baron Catherine (Sciences Po Toulouse, Aménagement de l’Espace et Urbanisme, PU) ; Muller Séverin (Université de Lille, Sociologie, MCF) ; El Hadj Saïd Kenza (Université de Bourgogne, Sciences de l’Éducation, doctorante CIFRE) ; Buob Baptiste (CNRS, Anthropologie, CR) ; Le Marec Joëlle (Sorbonne, PU) ; Nicolas Frederic (INRAe, Sociologie, post-doctorant) ; Veyssière Sonia (Université du Littoral, Économie, doctorante) ; Julie Sedel (Université de Strasbourg, Sociologie, MCF) ; De Cock Laurence (Université Paris, Histoire, vacataire) ; Giry Julien (Rennes 1 – IDPSP, Science politique, chercheur associé) ; Guiga Wafa (Conservatoire National des Arts et Métiers, Génie des Procédés, enseignante chercheuse) ; Guillot Fabien (Université de Caen Normandie, Géographie, MCF) ; Roueff Olivier (CNRS, Sociologie, CR) ; Coste Dimitri (Université Versailles St Quentin, Science Politique, doctorant) ; Mahieu Marc-Antoine (INALCO, Inuktitut, MCF) ; Passard Cédric (IEP Lille, Science politique, Ceraps) ; Mangin Mailys (Université de Lille, Science politique, doctorante) ; Montrieux Gabriel (Université Lyon 2, Science politique, doctorant) ; Aterianus-Owanga Alice (IIAC/LAHIC, Anthropologie, chercheuse post-doctorante) ; Lacaze Gaëlle (Sorbonne université, Géographie, PU) ; Sallée Nicolas (Université de Montréal, Sociologie, PU) ; Ibos Caroline Université (Rennes 2, Science politique, MCF) ; Boulangé Antoine (Inspé Paris Sorbonne Université, SVT, PRAG) ; Coudray Sophie (Université Lyon 2, Théâtre, chargée de cours) ; Moreau Delphine (EHESP, Sociologie, enseignante chercheuse) ; Keller Chantal (Université Paris-Saclay, Informatique, MCF) ; Tournadre Jérôme (CNRS, Science politique, CR) ; Dollfus Pascale (CNRS, Anthropologie, CR) ; Greco Luca (Université de Lorraine, Sciences du langage, PU) ; Jarrige François (Université de Bourgogne, Histoire, MCF) ; Merchant Jennifer (Université Paris 2, Anglais appliqué au droit et aux sciences politiques, PU) ; Clochec Pauline (Université de Picardie, Philosophie, MCF) ; Melchior Jean-Philippe (Université du Mans, Sociologie, MCF) ; Favier Irène (Université de Grenoble, Histoire contemporaine, MCF) ; Florenza Lucille (EHESS, Anthropologie, doctorante) ; Modicom Pierre-Yves (Université Bordeaux Montaigne, Allemand, MCF) ; Clavé-Mercier Alexandra (Université d’Angers, Anthropologie – Sociologie, vacataire) ; Escalle Élise (Université Paris Nanterre, Philosophie de l’art, doctorante et chargée de cours) ; Bocerean Christine (Université de Lorraine, Psychologie, MCF) ; Debauche Alice (Université de Strasbourg, Sociologie, MCF) ; Flamant Anouk (Inshea, Science politique, MCF) ; Schwander Olivier (Université Sorbonne Université, Informatique, MCF) ; Nabonnand Philippe (Université de Lorraine, Histoire des mathématiques, PU) ; Romagny Matthieu (Université Rennes 1, Mathématiques, PU) ; Larive Romain (Université de Montpellier, Toxicologie, enseignant-chercheur) ; Bourdeau-Lepage Lise (Université Lyon 3, Géographie, PU) ; Cohen Deborah (Université de Rouen-Normandie, Histoire, MCF) ; Melenotte Sabrina (URMIS/IRD, Anthropologie, CR) ; Chuberre Hervé (ENSSAT – Université Rennes 1, Physique appliquée, PRAG) ; Schapira Barbara (Université Rennes 1, Mathématiques, MCF HDR) ; Latte Abdallah Stéphanie (CNRS, Histoire – Sciences politiques, chargée de recherche) ; Weill Pierre-Edouard (Université de Bretagne Occidentale, Sociologie, MCF) ; Rauzy Marie-Luce (EHESS, SHS, Coordinatrice éditoriale) ; Hamidi Kim Berenice (Lyon 2, Études théâtrales, PU) ; Hubert Blandine (Université de Lorraine, Psychologie, MCU) ; Bouchard Julie (Université Sorbonne Paris Nord, Sciences de l’information et de la communication, MCF) ; Folschweiller Cécile (INALCO, Langue, littérature et civilisation roumaines, MCF) ; Davasse Bernard (École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, Géographie, PU) ; Fol Sylvie (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Aménagement et Urbanisme, PU) ; Biland Emilie (Sciences Po, PU) ; Devineau Karine (Université de Lorraine, Géologue, MCF) ; Llored Yannick (Université de Lorraine, Littérature étrangère, MCF) ; Harari-Kermadec Hugo (ENS Paris-Saclay, Economie, MCF) ; Guillemaut Françoise (Université Toulouse Jean Jaurès, Sociologie, MCF) ; Le Pallec Marand Claudine (Paris 8, Amiens, Paris 3, Etudes cinématographiques, chargée de cours) ; Boutin Perrine (Sorbonne Nouvelle Paris 3, Cinéma et audiovisuel, MCF) ; Le Roux Frédéric (Sorbonne Université, Mathématiques, PU) ; Skornicki Arnault (Université Paris Nanterre, Science Politique, MCF) ; Jacquot Lionel (Université de Lorraine, Sociologie, PU) ; Guillard Séverin (Géographie, post-doctorant) ; Falik Paul (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Magasinier des bibliothèques) ; Boniface Yann (Université de Lorraine, Informatique, MCF) ; Tsikounas Myriam (Université Paris 1, Histoire, PU) ; Emelianoff Cyria (Le Mans Université, Géographie, PU) ; Cabaret Florence (Université de Rouen, Littératures indiennes anglophones, MCF) ; Lembré Stéphane (Université de Lille, Histoire, MCF) ; Jaquet Chantal (Université Paris 1, Philosophie, PU) ; Berthaut Jérôme (Université de Bourgogne, Sociologie – infoCom) ; Ethuin Nathalie (Université de Lille, Science politique, MCF) ; Mesbah Jallal (Université d’Angers, Histoire, doctorant) ; Dirkx Paul (Université de Lorraine, Lettres, MCF) ; Maillard Pascal (Université de Strasbourg, Littérature française, PRAG) ; Bontemps Véronique (CNRS, Anthropologie, CR) ; Gaudin Antoine, (Paris 3, Cinéma, MCF) ; Savornin Florian (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Histoire, étudiant) ; Sawicki Frédéric (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Science politique, PU) ; de Montlibert Christian (Université de Strasbourg, Sociologie, PU émérite) ; Audidière Sophie (Université de Bourgogne-Franche Comté, Philosophie, MCF) ; Bouscary Paul (Paris 1 Panthéon Sorbonne, Droit – science politique, étudiant) ; Lapeyre Nathalie (Université Toulouse Jean Jaurès, Sociologie, PU) ; Prevot Maryvonne (Université de Lille, Aménagement – urbanisme, MCF-HDR) ; Rasera Frédéric (Université Lyon 2, Sociologie, MCF) ; Eric Soriano (Université Paul Valéry Montpellier, Science politique, MCF) ; Charton William (Université de Lorraine, FLE, enseignant contractuel CDI) ; Jacquin-Antony Anne-Charlotte (Université de Bourgogne Franche-Comté, Sciences politiques, doctorant sans financement, vacataire) ; Pierre Eric (Université d’Angers, Histoire, MCF) ; Policar Alain (IEP de Paris, Science politique, chercheur associé) ; Dirringer Josépha (Rennes 1, Droit social MCF) ; Go Henri Louis (Université de Lorraine, Sciences de l’éducation, MCF HDR) ; Segarra Marta (CNRS – Laboratoire d’études de genre et de sexualité, Etudes de genre, DR) ; Castorio Jean-Noël (Université du Havre, Histoire ancienne, MCF) ; Huynen Kevin (Université de Lorraine, Génie Mécanique, PRAG) ; Scodellaro Claire (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Démographie, MCF) ; Michel Aurélia (Université de Paris, Histoire, MCF) ; Perfors Gerardo (Sorbonne Université, Géographie culturelle, doctorant boursier du Mexique) ; Boulaire Cécile (Université de Tours, Lettres, MCF HDR) ; Zeghlache Hassina (Université de Lille, Physique, PU) ; Bouchez Marie (Université de Lorraine, Histoire, doctorante) ; Bugnon Fanny (Rennes 2, Histoire contemporaine, MCF) ; Balas Marie (Université de Strasbourg, Sociologie, MCF) ; Bessone Magali (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Philosophie, PU) ; Saunier Emilie (Université de Franche-Comté, Sociologie, MCF) ; Villacèque Noémie (Université de Reims – Champagne Ardenne, Histoire ancienne, MCF) ; Viguier Anne (INALCO, Histoire, MCF) ; Afiouni Nada (Université du Havre Normandie, Études anglophones, MCF) ; Ruiz de Elvira Laura (IRD, Science politique, chargée de recherche) ; Roussigné Mathilde (Université Paris 8, Littérature, ATER) ; Malois Jérôme (EHESS, ingénieur d’études) ; Diaz Delphine (Université de Reims Champagne-Ardenne, Histoire contemporaine, MCF) ; Naït Abdelaziz Moussa (Université de Lille, Mécanique, PU) ; Suchère Thierry (Université du Havre, Sciences économiques, MCF) ; Nativel Corinne (Université Paris-Est Créteil, Civilisation britannique, MCF) ; Fontanini Christine (Université Lorraine, Sciences de l’éducation, PU) ; Vay Mélanie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Science politique, enseignante vacataire) ; Huitorel Sébastien (Rennes 1, assistant ingénieur) ; Darmon Mathilde (Université Paris 8, Lettres modernes, PRAG) ; Chahsiche Jean-Michel (Paris 1 – EHESS, Science politique, docteur en science politique) ; Huver Emmanuelle (Université de Tours, Sciences du langage, PU) ; Beniza Ghali (IMAF/CRIA, Anthropologie, docteur) ; Asensi Valérie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sociologie, PRAG) ; Marcellesi Marie-Christine (Sorbonne Université, Histoire de la Grèce antique, PU) ; Mouthon-Bougeois Jules (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Science politique, ancien élu étudiant CFVU) ; Sibeud Emmanuelle (Université Paris 8, Histoire, PU) ; Choulet Anaïs (CNRS – Université Lyon 3 – Université Lyon 1, Philosophie, doctorante) ; Vignon Sébastien (UPJV, Science Politique, MCF) ; Hucher Nicolas (Université Le Havre Normandie, Chimie, MCF) ; Espineira Karine (Université Paris 8, Sociologie – Sciences de l’Information et de la Communication, membre associée) ; Petiot Romain (Université de Perpignan, Economie, MCF) ; Hajek Isabelle (Université de Strasbourg, Sociologie, MCF) ; Grohens Théotime (INSA Lyon, Informatique, doctorant contractuel) ; Delaval Gwenaël (Université Grenoble Alpes, Informatique, enseignant-chercheur) ; Shukan Ioulia (Université Paris Nanterre, Études slaves, MCF) ; Gossa Julien (Strasbourg) ; Sinha Anne (Université Paris 13, Latin, MCF) ; Rannou Gwendal (Université Bretagne Sud, Histoire, ATER) ; Leredde Ann (Université de Montpellier, Sciences de la Terre, MCF) ; Boulangé-Lecomte Céline (Université Le Havre Normandie, Ecotoxicologie, PU) ; Morel Marie (CNRS, Histoire, IE) ; Aknin Audrey (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Sciences Économiques, MCF) ; Pignol Claire (Université Paris &, Economie, MCF) ; Aymé Prunelle (IEP Paris, Science Politique, doctorante contractuelle) ; Corneloup Thibault (INSERM, Microbiologie, doctorant) ; Marsan Laurent (Université Versailles Saint-Quentin, Informatique, MCF) ; Lescure Jean-Claude (Cergy Université, Histoire, PU) ; Lecomte Flora (ENS de Lyon, Sciences sociales, étudiante) ; Caillé Dominique (Éducation nationale, Histoire géographie, enseignante) ; Trouillard Pauline (European University Institute, Droit public, post-doctorante) ; Fariji Anis (EHESS, Ethnomusicologie – musicologie, post-doctorant) ; Basilien-Gainche Marie-Laure (Université Jean Moulin Lyon 3 – Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Droit public, PU) ; Pinto Aurélie (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Info-comm – sociologie, MCF) ; Laplace Lucie (Université Lyon 2, Science politique, doctorante et enseignante vacataire) ; Scherrer Nadine (Archéologue, agent d’Etat) ; Talpin Julien (CNRS, Science politique, chargé de recherche) ; Gandrillon Olivier (ENS de Lyon, BioSys, DR) ; Carinos Emmanuelle (Université Paris 8, Sciences sociales, doctorante) ; Sebti Sabrina (Université d’Angers, Anglais, PRCE) ; Delespierre Adrien (SESSTIM – Université Aix-Marseille, Sociologie, post-doctorant) ; Mignon Françoise (Université de Perpignan Via Domitia, Sciences du langage, maître auxiliaire) ; Chuecos Ewa (ENS de Lyon, Géographie, étudiante) ; Pihet Christian (Université d’Angers, Géographie, PU) ; Riché Laurence (Paris 1 – Paris 3, Italien, PRCE) ; Scotto d’Ardino Laurent (UGA – Grenoble Alpes, Italien, MCF) ; Higelé Jean-Pascal (Université de Lorraine, Sociologie, MCF) ; Abbou Julie (Aix-Marseille Université, Sciences du langage, IR) ; Walter Emmanuelle (Université de Reims Champagne Ardenne, Sociologie, MCF) ; Dupouy Christine (Université de Tours, Littérature française xx-xxi, PU) ; Carbonnel Laure (Institut historique Allemand, Anthropologie, chercheuse post-doctorante) ; Dubreuil Charles (Université Clermont Auvergne, Droit public, PU) ; Samuel Boris (IRD / Université de Paris, Science politique, chargé de recherche) ; Verdoire Catherine (INALCO, Géographie, chargée de cours) ; Masson Sophie (Université de Perpignan, Aménagement et urbanisme, PU) ; Berger Olivier (Institut Mines-Télécom, Informatique, ingénieur de recherche) ; Mourgues Marie-Hélène (UPEC – Paris-diderot, Mathématiques, MCF) ; Blanchard Emmanuel (UVSQ, Science politique, MCF) ; Israël Liora (EHESS, Sociologie, Directrice d’études) ; Siblot Yasmine (Université Paris 8, Sociologie, PU) ; Bianchi Alice (Université de Paris, Histoire de l’art, MCF) ; Deneire Marc (Université de Lorraine, Linguistique et didactique, MCF) ; Loscertales Axel (Université Toulouse Jean Jaurès, vice-président étudiant) ; Hamon Tony (UMR8215, archéologue CDI) ; Jardel Alain (Paris 1, magasinier) ; Moll Olga (Université Paris 8, Musique – musicologie, chercheuse associée) ; Cerda Rémy (ENS de Lyon, Informatique – sciences sociales, représentant des étudiant⋅es au CA) ; Dobreva Neli (Paris 1, Philosophie de l’art, vacataire) ; Girard Alain (Université Perpignan Via Domitia, Sociologie MCF) ; Bautès Nicolas (Université de Caen, Géographie, MCF) ; Archambault Fabien (Université de Limoges, Histoire contemporaine, MCF) ; Garré Nicoara Marie (Université d’Artois, Arts de la scène, MCF) ; Schor Paris (Université de Paris, Histoire américaine, MCF) ; Bertail Thomas (Rennes 2, Histoire de l’Art, doctorant – chargé d’enseignement vacataire) ; de Lescure Emmanuel (Université de Paris, Sciences de l’éducation, MCF) ; Cormier Paul (Université de Rouen, Science politique, post-doctorant) ; Berger Anne Emmanuelle (Université Paris 8 – CNRS, Littérature française et études de genre, PU) ; Gabriel Frédéric (CNRS, Histoire des idées, DR) , Andro Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Démographe, PU) ; Haiech Jacques (Université de Strasbourg, Biotechnologie, professeur honoraire) ; Palheta Ugo (Université de Lille, Sciences de l’éducation, MCF) ; Pfefferkorn Roland (Université de Strasbourg, Sociologie, PU émérite) ; Istanbullu Suat (Inalco, Sociolinguistique, chargée d’enseignement vacataire) ; Dézé Alexandre (Université de Montpellier, Science politique, MCF) ; Fabiani Jean-Louis (EHESS, Sociologie, retraité) ; Cintero Joris (Université Lyon 2, Sciences de l’éducation, doctorant CDU) ; Poirié Marylène (Université Côte d’Azur, Génétique – évolution, PU) ; Lecolle Michelle (Université de Lorraine, Sciences du langage, MCF HDR) ; Quanquin Hélène (Université de Lille, Histoire et civilisation des Etats-Unis, PU) ; Girard Gabriel (INSERM – Aix-Marseille Université, Sociologie, CR) ; Boutang Adrienne (Université de Bourgogne Franche-Comté, Etudes anglophones/cinéma, MCF) ; Froment-Meurice Muriel (Université Paris Nanterre, Géographie, MCF) ; Le Cour Grandmaison Olivier (Université Paris-Saclay, Sciences politiques, MCF) ; Gourgues Guillaume (Université Lyon 2, Science politique, MCF) ; Ciapin Etienne (Université Toulouse Jean Jaurès, Sociologie, ATER) ; Fancello Sandra (CNRS, Anthropologie, DR) ; Blanc Anne-Lise (UPVD, Lettres, MCF) ; Michlin Monica (Université Paul Valéry Montpellier 3, Études Américaines contemporaines, PU) ; Ben Lagha Zaïneb (Sorbonne Nouvelle – Paris 3, MCF) ; Lefébure Pierre (Université Sorbonne Paris Nord, Science politique, MCF) ; Tharaud Delphine (Université de Limoges, Droit privé, MCF) ; Charpentier Isabelle (Université de Picardie, Sociologie, PU) ; Peugny Camille (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Sociologie, PU) ; Riot-Sarcey Michèle (Paris 8, Histoire, professeure émérite) ; Cussac Hélène (Université Toulouse-Jean Jaurès, Littérature française enseignante-chercheuse) ; Gardy Danièle (Université de Versailles Saint Quentin, Informatique, PU) ; Costamagno Sandrine (CNRS, Préhistoire, DR) ; Alliès Paul (Montpellier, Science politique, professeur émérite) ; Berthod Justine (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Sociologie, doctorant contractuel) ; Pullano Teresa (Université de Bale, Suisse, Science Politique, assistant professor) ; Branche Raphaëlle (Université de Paris Nanterre, Histoire, PU) ; Hertzog Irène-Lucile (Université de Caen, Sociologie, PRCE) ; Fray Sébastien (Université de Saint-Etienne, Histoire médiévale, MCF) ; Bidet Jennifer (Université de Paris – Paris Descartes, Sociologie, MCF) ; Leray Johan (Université Paris 13, Mathématiques, post-doctorant) ; Losson Benoît (Université de Lorraine, Géographie, MCF) ; Bracho Yoletty (Université Lumière Lyon 2, Science politique, ATER) ; Deville Cavellin Catherine (Université Paris Est Créteil, Electronique PU) ; Guillalot Elsa (Université Grenoble Alpes, Science Politique, MCF) ; Hamel Christelle (Université de Paris-CNRS, Sociologue, CR) ; Manac’h Léopoldine (Paris Descartes, Anthropologie, doctorante) ; Sandon Sheila (Université de Strasbourg, Mathématiques, chargée de recherche) ; Vella Marc-Antoine (Sorbonne-Université, Géophysique, ATER) ; Michon Sébastien (CNRS, Sociologie, DR) ; Kaplan Michel (Université Paris 1, Histoire, professeur émérite) ; Marchina Charlotte (Inalco, Anthropologie – études mongoles, MCF) ; Andro Gaïd (Université de Nantes, Histoire, MCF) ; Selponi Yohan (Paris 1 Panthéon Sorbonne, Sociologie, MCF) ; Michalon Jérôme (CNRS, Sociologie, CR) ; Mazeau Guillaume (Paris 1, Histoire, MCF) ; Silhol Guillaume (Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, Science politique, ATER) ; Stiénon Valérie (Université Sorbonne Paris Nord, Littérature, MCF) ; Bertram Wolfgang (Université de Lorraine, Mathématiques, PU) ; Launay Lydie (Institut national universitaire Champollion, Sociologie, MCF) ; Boulle Emmanuel (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, magasinier des bibliothèques fonctionnaire titulaire) ; Chanquoy Lucile (Université Côte d’Azur, Psychologie, PU) ; Salehy Yasmine (Paris-Saclay, Génie industriel, doctorante) ; Corcuff Philippe (Sciences Po Lyon, Science politique, MCF HDR ; Reynaud-Paligot Carole (Université de Bourgogne, Sciences de l’éducation – histoire, enseignante contractuelle) ; Maréchal Pierre (Université Le Havre Normandie, Électronique, MCF) ; Proteau Laurence (Université de Picardie-Jules Verne, Sociologie, MCF) ; Mohammed Marwan (CNRS, Sociologie, CR) ; Mabon Armelle (Université Bretagne Sud, Histoire, MCF HC) ; Gueno Vanessa (Iremam/CNRS, Histoire, IR) ; Delaine Estelle (EHESS, Sociologie, doctorante) ; Auge France (Université Paris Nanterre, Histoire, étudiante) , Smaoui Sélim (Casa de Velazquez – FNRS, Sciences sociales du politique, post-doctorant) ; Kraemer Charles (Université de Lorraine – HiscAnt-MA, Archéologie, IR HC) ; Dufoix Stéphane (Université Paris-Nanterre, Sociologie, PU) ; Iché Virginie (Université Paul Valéry Montpellier 3, Anglais MCF) ; Morelle Marie (Université Paris 1, Géographie, MCF) ; Thivend Marianne (Université lumière Lyon 2, Histoire, MCF) ; Sitri Frédérique (Université de Lorraine, Sciences du langage, PU) ; Amblard Maxime (Université de Lorraine, Informatique , MCF) ; Bauer Sylvie (Université Rennes 2, Littérature des États-Unis, PU) ; Boccon-Gibod Thomas (Université Grenoble Alpes, Philosophie, MCF) ; De Luca Valeria (Sciences du langage, chercheuse associée) ; Saemmer Alexandra (Université Paris 8, Sciences de l’information et de la communication, PU) ; Roy Michaël (Université Paris Nanterre, Études anglophones, MCF) ; Triolaire Cyril (Université Clermont Auvergne, Études théâtrales, MCF) ; Liénard Fabien (Université du Havre Normandie, Sciences de l’Information-Communication, PU) ; Leblond Aude (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Littérature française, MCF) ; Pollmann Christopher (Université de Lorraine, Droit public, PU) ; Nordez Marilou (Laboratoire TRACES, Archéologie, post-doctorante) ; Grassy Elsa (Université de Strasbourg, Études américaines, MCF) ; Miramond Estelle (Université Paris 7, Sociologie, ATER) ; Vincent Julien ‘Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) ; Jacquot Sébastien (Université Paris 1, Géographie, MCF) ; Beaulieu Anne (Université Paris Est Créteil, Mathématiques) ; Klein Jean-François (Université du Havre Normandie, Histoire contemporaine, PU) ; Tréhondart Nolwenn (Université de Lorraine, Sciences de l’Information-Communication, MCF) ; Chevalier Dominique (Université Lyon1-INSPE, Géographie, MCF HDR) ; Jabrane Aicha (Paris 10, formation) ; Wilker Jessica (Université de Lille, Littérature comparée, MCF) ; Le Galloudec Sunny (Université Le Havre Normandie, Histoire, doctorant contractuel) ; Girola Claudia (Université Paris Diderot – Université de Paris, Anthropologie, MCF) ; Boisbrun Michel (Université de Lorraine, Chimie thérapeutique, MCF) ; Rillon Ophélie (CNRS, Histoire, CR) ; Biard Romain (Université de Franche-Comté, Mathématiques, MCF) ; Lefebvre Romain (Paris 8, Etudes cinématographiques, docteur) ; Sawyers Lea (UPEC, Anglais, PRAG) ; Vilain-Carlotti Pauline (Université Paris 8, Géographie, docteure) ; Hirtzlin Isabelle (Université Paris 1, Economie, MCF) ; Lejeune Aude (CNRS, Sociologie) ; Matusinski Mickaël (Université de Bordeaux, Mathématiques, MCF) ; Lévy Tania (Université de Bretagne Occidentale, Histoire de l’art, MCF) ; Hatchuel Sarah (Université Paul-Valéry Montpellier 3, Cinéma et audiovisuel, PU) ; Richelle Jean-Luc (Université Bordeaux Montaigne, Géographie, MCF) ; Le Galloudec Lohan (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Sociologie, doctorant ATER) ; Gallego Julie (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Langues anciennes, MCF) ; Chambelland Benjamin (CNRS, Géographie, contractuel) ; Dausse Marie-Pierre (Université Paris 8, Histoire, MCF) ; Maumon Nathalie (Inspe, Sciences de gestion, MCF) ; Counil Emilie (Ined, Epidémiologie, CR) ; Palomares Elise (Université de Rouen, Sociologie et anthropologie, MCF HDR) ; Cuzacq Nicolas (UPEC, Droit, MCF) ; Grout Catherine (ENSAP de Lille, Esthétique, PU) ; Neumayer Laure (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Science politique, MCF) ; Darley Mathilde (CNRS-Cesdip, Science politique, CR) ; Deneuville Allan (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Littératures comparées, doctorant contractuel) ; Delarue Frédéric (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Histoire contemporaine, docteur) ; Thines Laurent (Université de Franche-Comté, Médecine – Neurochirurgie, PUPH) ; Goudinoux Véronique (Université de Lille, Histoire et théorie de l’art – Arts, PU) ; Julien Elise (Sciences Po Lille, Histoire, MCF) ; Pichon Bastien (Léonard de Vinci Esilv) ; Giannouri Evgenia (Sorbonne Nouvelle Paris 3, Cinéma et audiovisuel, MCF) ; Clarenc Bicudo Nathalie (Université de Paris, Droit public, MCF) ; Busquet Grégory (Université Paris-Nanterre, Sociologie, MCF) ; Thimon Annick (Université de Lorraine, Linguistique, enseignante) ; Pouzol Valérie (Université Paris 8, Histoire, MCF) ; Daïch Adam (Université Le Havre Normandie, Chimie, PU) ; Fontar Barbara (Université Rennes 2, Sciences de l’Education, MCF) ; Guilet Anaïs (USMB, littérature comparée, MCF) ; Jego Lucie (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire, étudiante) ; Fargeton Pierre (Université Jean-Monnet, St-Étienne, Musicologie, MCF) ; Sommer-Houdeville Thomas (Université Toulouse Jean-Jaurès, Sociologie, ATER) ; Camara Hamedi (Paris-Saclay, Droit public, ATER) ; Fleckinger Hélène (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Études cinématographiques et audiovisuelles, MCF) ; Bessieres Dominique (Université Rennes 2, Sciences de l’Information et de la Communication, MCF) ; Lawson Ata Martin (Université du Havre Normandie, Chimie, MCF) ; Coniglio Giuseppe (Université Rennes 2, Italien, PRCE) ; Greffier Luc (Bordeaux Montaigne, Géographie sociale, MCF) ; Levin Suzanne (Université de Versailles Saint-Quentin – Histoire – anglais, ATER) ; Jousselin Ambre (Université Toulouse Paul Sabatier, Biologie, MCF) ; Sauvage Jérémi (Université Paul-Valéry – Montpellier 3, Sciences du langage, MCF) ; Hussein Hasna (Université de Bordeaux, Sociologie) ; Gallien Claire (Montpellier 3, Littératures et civilisations anglophones, MCF) ; Armangau Yael (Université Toulouse 2, Sociologie, doctorant) ; Benonie-Soler Jessica (Université Toulouse 2, Sociologie, chargée de cours) ; Paillet Anne (Université Paris 1, Sociologie, PU) ; Petitjean Clément (UVSQ, Sociologie – science politique, ATER) ; Houles Fabien (Université Jean Monnet Saint-Etienne, Musicologie, PRAG) ; Bertin-Renoux Anne (Université de Bretagne Occidentale, Sciences du Sport et de l’Éducation, PRCE – doctorante) ; Damagnez Thomas (Institut Jacques Monod, Biologie épigénétique) ; Carmignac Ariane (Université de Lille, Arts plastiques, ATER) ; Cukier Alexis (Université de Poitiers, Philosophie, MCF) ; Loubier Thibault (Université Gustave Eiffel, Histoire, étudiant) ; Amaro Romain (Université Paris Nanterre, Sociologie, doctorant – chargé de recherche) ; Cadou Eléonore (Université de La Réunion, Droit, MCF) ; Roche David (Université Paul Valéry Montpellier 3, Études cinématographiques, PU) ; Bonneau Emmanuelle (Université Bordeaux Montaigne, Aménagement de l’espace et Urbanisme, MCF) ; Oster Thierry (Université de Lorraine, Biochimie – biologie moléculaire, enseignant-chercheur titulaire) ; Pluvinet Charline (Université Rennes 2, Littérature générale et comparée, MCF) ; Maisetti Nicolas (Université Gustave-Eiffel, Science politique, post-doctorant) ; Maeder Anne (Université de Haute Alsace, Sciences de gestion et management, MCF) ; Chadoin Olivier (Ensap Bordeaux, Sociologie, MCF) ; Machinal Hélène (Université de Bretagne occidentale, Études anglophones, PU) ; Gispert Hélène (Université Paris Saclay, Histoire des sciences, professeure émérite) ; Valette Vanessa (Université de Perpignan, Droit, PU) ; Maisetti Arnaud (Aix-Marseille, Arts de la scène, MCF) ; Flamion Aurore (Lyon 2, Musicologie, vacataire) ; Lefevre Cécile (Université de Paris, Sociologie – Démographie, PU) ; Achin Catherine (Université Paris-Dauphine, Science politique, PU) ; Fortino Sabine (Université Paris Nanterre, Sociologie, MCF) ; Manfredi Camille (Université de Nantes, Anglais, PU) ; Leblois Antoine (INRAe, Economie, chercheur) ; Bava Sophie (IRD, Anthropologie, CR) ; Goudet Laura (Université de Rouen Normandie, Linguistique anglaise, MCF) ; Mignot Elise (Sorbonne Université, Linguistique anglaise, PU) ; Matt Muriel (Université de Lorraine, Chimie analytique, MCF) ; Cordier Anne (Université de Rouen Normandie, Sciences de l’Information et de la Communication, MCF HDR) ; Psilakis Catherine (Université Lyon 1, Lettres, PRAG) ; Bohnert Céline (Université de Reims, Littérature française, MCF) ; Cau Nathalie (Paris Nanterre, Études Théâtrales, ost-doctorante) ; Petit Emmanuelle (Université de La Rochelle, Géographie, MCF contractuelle) ; Blidon Marianne (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, démographie, MCF) ; Hoyaux A.-F. (Université Bordeaux-Montaigne, Géographie, PU) ; Muller Bryan (Université de Lorraine, Histoire, doctorant contractuel – chargé d’enseignement) ; Mainguy Glenn (Centre Emile Durkheim, Sociologie, chercheur associé) ; Frouillou Leïla (Paris Nanterre, Sociologie, MCF) ; Pavie Alice (Aix-Marseille Université, Sociologie, doctorante) ; Gachon Nicolas (Université Paul-Valéry Montpellier 3, Histoire et civilisation des États-Unis, MCF) ; Desrosiers Sophie (EHESS, Anthropologie historique, MCF) ; Bouchard Julie (Université Paris Sorbonne Nord, Sciences de l’information et de la communication, MCF) ; Hamelin Fabrice (UPEC, Science Politique, MCF) ; Le Bihan Guirec (Université de Rouen, Anglais, PRAG) ; Maire Hélène (Université de Lorraine, Psychologie, MCF) ; Thiébaut Cyrille (Cevipof, Science politique, docteure sans poste) ; Darras Eric (Université de Toulouse, Science politique, PU) ; Pillot William (Université d’Angers, Histoire, MCF) ; Brendel Oliver (INRAE, Ecologie forestière, CR) ; Ripoll Fabrice (Université Paris Est Créteil, Géographie, MCF) ; Lachaume-Richmond Teddy (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Science politique, étudiant) ; Lageot Céline (Université de Poitiers, Droit public, PU) ; Kolay Gulcan (IEP Aix-en-provence, Science politique, docteure sans poste) ; Sacareau Isabelle (Université Bordeaux Montaigne, Géographie, PU) ; Signoretto Camille (Aix-Marseille Université, LEST, Sciences économiques, MCF) ; Filipe Estelle (CNRS, Sociologie, ingénieure d’études) ; Fassin Eric (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, Sociologie, PU) ; Backouche Isabelle (EHESS, Histoire, DR/DE) ; Bento de Carvalho Lucas (Faculté de droit de Montpellier, Droit) ; Sauvage Julie (Université Paul-Valéry Montpellier 3, Études anglophones, MCF) ; Lion Gaspard (Université Sorbonne Paris Nord, Sociologie, MCF) ; Lacarrière Jessica (Paris 1 – CNRS, Préhistoire, post-doctorante) ; Baby-Collin Virginie (Aix Marseille Université, Géographie, PU) ; Delbard Nathalie (Université de Lille, Arts plastiques, PU) ; Frioux Stéphane (Université Lyon 2, Histoire, MCF) ; d’Enfert Renaud (Université de Picardie Jules Verne, Sciences de l’éducation, PU) ; Prot Frédérique Marie (Université de Lorraine, Sciences de l’éducation et de la formation, MCF) ; Pasquier Gaël (Université Paris Est Créteil – INSPE, Sociologie, MCF) ; Besse Thomas (Université de Limoges, Droit, enseignant contractuel) ; Bazin Maëlle (Paris Panthéon-Assas CARISM, doctorante) ; Fontanaud Hadrien (Université Paul Valéry, Études cinématographiques, doctorant) ; Racaud Sylvain (Université Bordeaux Montaigne-UMR LAM, Géographie, MCF) ; Fofana-Ballester Dieynébou (UPEC, Sciences de l’éducation, MCF) ; Vasquez Laurent (Université Paul Valéry Montpellier 3, Sociologie, étudiant) ; Poivret Cédric (Université Gustave eiffel, Gestion, PRAG) ; Eloy Florence (Université Paris 8, Sciences de l’éducation, MCF), Gerstenkorn Jacques (Lumière Lyon 2, Etudes cinématographiques, PU) ; Favier Anne (Université Jean Monnet, Sciences de l’art, MCF) ; Belon Olivier (Université de Lyon, Arts plastiques, PRAG) ; Simha Jules (Université de Paris, Sociologie) ; Hamm Marylou (Université de Strasbourg – Université Libre de Bruxelles, Science politique, doctorante) ; Bercovitz Rémy (EnsapBx – Université de Bordeaux – UMR 5319, Géographie et paysage, MCF associé) ; De Weyer Louis (Université Paris Nanterre, Préhistoire, ATER) ; Savelli Julie (Montpellier 3, Études cinématographiques et audiovisuelles, MCF) ; Boureau François (Université Paris 8, Sociologie, doctorant au chômage) ; Dingoyan Pascal (Sorbonne Université, MCF) ; Le Luel Nathalie (UCO, Histoire de l’art, MCF) ; Coquery Natacha (Université Lumière Lyon 2, Histoire, PU) ; Donnat Sylvie (Université de Strasbourg, Egyptologie, MCF) ; Jallais Sophie (Université Paris 1, Économie, MCF) ; Collignon Béatrice (Université Bordeaux Montaigne, Géographie, PU) ; Tutin Christian (Université de Paris Est Créteil, Economie, PU) ; Remila Eric (Université de Lyon, UJM St-Etienne, Informatique, PU) ; Meyer Teva (Université de Haute-Alsace, Géographie, MCF) ; Lindner Kolja (Université Paris 8, Science politique, MCF) ; Dumont Juliette (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Histoire, MCF) ; Muller Bryan (Université de Lorraine, Histoire, doctorant contractuel chargé d’enseignement) ; François Bastien (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Science politique, PU) ; Becking Thomas (Université de Poitiers, Biologie écologie évolution, post-doctorant) ; Darnay Eva (Université de Bourgogne, Droit public, doctorante contractuelle) ; Faure François (Université de Lorraine, Sciences de la Terre, PU) ; Renard Stéphanie (Université Bretagne Sud, Droit public, MCF) ; Jézéquel Tiphaine (Université Rennes 1, Mathématiques, PRAG) ; Jacquin Ronan (Sciences Po, Science politique, doctorant) ; Rojas Estrella (Sorbonne Paris Nord, Sciences de la communication-design d’interface, MCF) ; Capanema Silvia (Université Paris 13, Études lusophones, MCF) ; Guidée Raphaëlle (Université de Poitiers, Littérature comparée, MCF) ; Nabuco de Araujo Rodrigo (Université de Reims Champagne-Ardenne, Civilisation du Brésil et de l’Amérique Latine, MCF) ; Li Vigni Guido Fabrizio (UPEM, Sociologie, postdoctorant) ; Mayer Hervé (Université Paul Valéry Montpellier 3, Études anglophones, MCF) ; Martin Jean-Clément (Paris 1, Histoire, PU émérite) ; Falquet Jules (Université de Paris, Sociologie, enseignante-chercheuse) ; Leroux Isabelle (Université d’Angers, Economie, MCF) ; Ommundsen Ludmila (Université Le Havre Normandie, Etudes anglophones, MCF) ; Delaine Estelle (EHESS, Sociologie, doctorante) ; Compagnon Olivier (Université Sorbonne Nouvelle, Histoire, PU) ; Missana Cédric (Rennes 1, Image et son, technicien) ; Le Bail Anne-Sophie (Université de Lorraine, Anglais, PRCE) ; Fargeton Pierre (Université Jean-Monnet, Musicologie, MCF) ; Rogez Mathilde (Université de Toulouse – Jean Jaurès, Etudes anglophones, MCF) ; Bouju Sophie (Université Bordeaux Montaigne, Géographie, MCF) ; Sauthier Etienne (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Histoire, chercheur associé) ; Hayat Samuel (CNRS, Science politique, CR) ; Noël Jean-Sébastien (La Rochelle Université, Histoire contemporaine, MCF) ; Orain Renaud (Université Paris 1, Sociologie – Démographie, MCF) ; Giorgini Flores (Sorbonne Nouvelle Paris 3, Histoire, doctorant contractuel) ; Bellamy Clément (Université Rennes 2 – UMR CReAAH, Archéologie, chercheur associé – docteur sans poste) ; Lebrou Vincent (Université de Franche-Comté, Science politique, MCF) ; Prévôt Nicolas (Université Paris Nanterre, Anthropologie, MCF) ; Campion Benjamin (Université Paul-Valéry Montpellier 3, Études cinématographiques et audiovisuelles, ATER) ; Cros Bernard (Université Paris Nanterre, Anglais, MCF) ; Cerda-Beneito Gonçal (Université Paris Est, Urbanisme, doctorant·e) ; Hugon Anne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire, MCF HDR) ; Bocher Lise (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Géographie et Aménagement, étudiante) ; Del BIaggio Cristina (Université Grenoble Alpes, Géographie, MCF) ; Poveda Txomin (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Sociologie, doctorant) ; Fabre Claire (UPEC, Anglais, MCF) ; Pellois Anne (IHRIM – Ens de Lyon, Études théâtrales, MCF), Kleiche-Dray Mina (Ceped IRD – Université de Paris, Histoire-Sociologie, CR HDR) ; Le Borgne Françoise (Université Clermont-Auvergne, Littérature française, MCF) ; Devès Guillaume (CNRS – Univ. Bordeaux, Chimie analytique, Ingénieur de recherche) ; Duval David (Université de Perpignan, Biologie, PU) ; Barles Sabine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Urbanisme, PU) ; Mevel Ludovic (CNRS UMR 7041, Archéologie/Préhistoire/SHS, CR) ; Rabot Cécile (Université Paris Nanterre, Sciences de l’information et de la communication, MCF) ; Van den Avenne Cécile (Paris 3, Sociolinguistique, PU) ; Bastide Loïs (Université de la polynésie française, Sociologie, MCF) ; Perez Tisserant Emmanuelle (Université Toulouse 2 Jean Jaurès, FRAMESPA, Histoire, MCF) ; Menant Elriv (Paris1) ; Ramadier Thierry (CNRS, Psychologie, DR) ; Bendiab Nedjma (Université Grenoble Alpes, Physique, Enseignante-chercheuse) ; Ridel Déborah (Université de Lille, Sociologie, doctorante ATER) ; Martin Jessie (Université de Lille, Etudes cinématographiques, MCF) ; Godeau Emmanuelle (EHESP SHS, fonctionnaire détaché) ; Buisson Charlotte (Paris II – CARISM, Sciences de l’Information et de la Communication, doctorante) ; Rey Benoit (Université Grenoble Alpes, Informatique, ingénieur d’études), Blumenthal Edward (Sorbonne Nouvelle Paris 3, Histoire-Civilisation de l’Amérique latine, MCF) ; Traïni Christophe (Sciences Po Aix, Science politique, PU) ; André Étienne (Université de Lorraine, Informatique, PU) ; Tillous Marion (Université Paris 8 / LEGS, Géographie, MCF) ; Urbanc Sophie (Université Grenoble Alpes, BIATSS) ; Bessette Jean-Michel (Bourgogne Franche-Comté, Sociologie-Anthropologie, professeur émérite) ; Chagny Morgane (Université Grenoble Alpes, BIATSS)