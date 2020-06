A peine sommes-nous déconfiné·es que le projet de Loi Pluriannuelle de Programmation de la Recherche ré-apparaît ! Sa place est dans les poubelles du gouvernement Macron, avec la réforme des retraites !



Frédérique Vidal convoque en urgence différents conseils et comités, pour préparer un vote rapide de la loi, alors que les campus universitaires sont fermés et que nous étions des milliers en grève et dans les rues, partout en France, le 5 mars.

Le programme des prochains jours :

Réunion multilatérale 12 juin matin avec le Cabinet (et la Ministre ?)

CNESER (conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) le 12 juin

CTMESRI (comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche) le 17 juin

CTU (comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire) le 22 juin

Passage en Conseil des Ministres le 8 juillet

Un agenda serré, qui ne laisse évidemment aucune place au dialogue avec les corps intermédiaires.



Il nous faut donc réagir aussi rapide que possible ! Pour cela, retrouvons-nous en force ce samedi 6 juin, pour une rencontre nationale numérique des Facs et Labos en Lutte.

Ressources

Vous avez oublié pourquoi l’opposition à la LPPR est aussi large et radicale ?

Pour vous rafraîchir la mémoire, Université Ouverte vous propose une sélection de ressources !

Quelques articles

Expliquer la LPPR dans son labo, sa fac

Matériel militant

Motions contre la LPPR

Pour en savoir plus

A samedi sur les Internets pour nous ré-organiser !