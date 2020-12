Pour la non-promulgation de « loi de programmation de la recherche »

Pour le retrait de la « loi de sécurité globale »

Pour la défense de nos droits et des libertés universitaires

Pour la réouverture des universités avec tous les moyens nécessaires

Ce jeudi 10 décembre, nous nous mobilisons partout en France, à l’appel de l’intersyndicale de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Lors de cette journée de grève, de nombreuses manifestations et rassemblements sont organisés, dans le respect des gestes barrières. Pour vous y rendre en toute tranquillité, une attestation de déplacement dérogatoire à compléter est disponible.

Angers : assemblée générale en visioconférence de 12h30 à 14h contre la LPR et pour un autre budget 2021

Avignon : rassemblement et assemblée générale à 13h00 devant l’entrée de l’Université, campus centre-ville (Porte Limbert)

Bordeaux : assemblée générale intersyndicale et interfacs 10h Amphi B400 Université Bordeaux-Montaigne

Caen : rendez-vous sur l’esplanade de l’université, sous la galerie vitrée, à 12h30

Grenoble : rendez-vous devant l’IUT2 Place Doyen Gosse à 14h

Lille : assemblée générale intersyndicale en visioconférence

Lyon : rassemblement de 17h à 19h place de la comédie

Nantes : assemblée générale intersyndicale (Sud, FSU, CGT) en visioconférence à 12h30

Montpellier : rendez-vous à 12h place Eugène Bataillon (au donuts devant la fac de sciences) pour une manifestation en direction de la préfecture

Pau : rendez-vous à 18h devant la préfecture

Paris : rassemblement à 14h à Jussieu. En effet, le défilé initialement prévu n’a pas été autorisé par la Préfecture, sur des critères spécieux qui révèlent une volonté d’interdiction générale de tout cortège ou défilé en Île-de-France. Nous dénonçons cette grave atteinte à nos libertés démocratiques et nous appelons l’ensemble des membres de l’université et de la recherche à dénoncer les pratiques liberticides de la Préfecture de Paris.

Rennes : rassemblement commun de l’ESR de Rennes à 12h sur le parvis de la Présidence de Rennes 2 + conférence de presse à 13h

Roscoff : rendez-vous à 11h30 place Lacaze-Duthiers, derrière la Station Biologique. Informations complémentaires dans l’événement sur Facebook.

Toulouse : Rendez-vous à 14h au métro Jean Jaurès pour une manifestation, après une assemblée générale interfac à 12h

Saint-Étienne : rassemblement devant l’entrée principale de l’Université Jean-Monnet à 13h

Rendre visible notre mobilisation partout en France est crucial, mais il est très difficile aujourd’hui de repérer l’ensemble des manifestations, rassemblements et autres actions. Lors de chaque journée nationale de mobilisation, nous passons de ce fait des actions sous silence et c’est plus que regrettable.



C’est pourquoi nous mettons en place un formulaire unique, que vous pourrez remplir à la fois pour nous permettre de relayer les annonces de manifestations et rassemblements, mais aussi pour nous envoyer des images et un bref compte rendu une fois les actions passées, afin que nous puissions communiquer sur l’ensemble des actions réalisées. Vous pouvez également nous écrire à universiteouverte@protonmail.com.



Un carnet de chants est disponible ici !

Nous poursuivons notre combat pour un service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, émancipateur et ouvert à tou·tes.



Ce jeudi 10 décembre, soyons nombreux·ses aux rendez-vous donnés partout en France, pour défendre la recherche et l’université publiques, pour défendre nos libertés !