Juan Prosper, du SAF (syndicat des avocat·es de France) nous explique les suites de la bataille juridique contre « Bienvenue en France ».

« A partir du moment où les digues tombent, où on explique que 2770 euros c’est parfait pour un·e étudiant·e étrangèr·es, on pourra très certainement revenir plus tard en nous disant que si c’est parfait pour un·e étrangèr·es, on peut aussi l’appliquer pour un·e étudiant·e français·e, alors même que le principe du financement d’un service public, du financement de l’enseignement supérieur, repose sur l’impôt. »



« Si on considère qu’il y a un principe de gratuité, que c’est un service public, ce n’est pas pas à l’usagèr·es de financer le fonctionnement du service public. »



« On pensait que ça allait être l’occasion d’etre une vraie victoire au niveau de l’enseignement supérieur, pas du tout. Au final on s’est retrouvé dans une situation assez catastrophique avec une des conclusions du rapporteur public [qui] a vidé le principe de toute sa substance. »



