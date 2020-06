Le jeudi 25 juin nous nous retrouverons devant le 72 rue Regnault, pendant que le projet de LPPR sera examiné par le CTMESRI. Pour l’occasion, nous avons composé deux nouveaux chants de lutte !

Voici les paroles et des enregistrements pour répéter, seul·e ou en groupe.

Le carnet de chant est disponible en PDF au bas de cette page.

Laissez-moi chercher !

sur l’air de « Laissez-moi danser »

Lundi : 100 copies à corriger,

Mardi : cours en TD surbondés

On sauve la fac, on contre-attaque !



Moi, je vis, d’amour et d’eau fraîche

J’enseigne sans poste, je suis dans la dèche

J’ai tout le temps de vivre précaire

Si vous faites passer la LPPR



Moi, je vis sans reconnaissance

Je ne connais pas le mot « vacances »

Je bosse dans une fac qui s’effondre,

Pour mes étudiant·es je veux vous répondre



Laissez-moi chercher laissez moi

Laissez-moi enseigner sans précarité toute l’année

Donnez-nous des tunes, donnez-nous

Une fac ouverte à tou·tes



Moi, je vis d’amour et de risque

Mon poste fixe, Vidal le confisque

Je vais, je viens j’ai appris à vivre

Comme si l’on pouvait s’contenter d’survivre



Moi, je lutte, j’ai toujours espoir,

La fac publique, j’continue d’y croire

Face à Vidal, j’vais pas reculer

Et toujours je continuerai de crier



Laissez-moi chercher laissez moi

Laissez-moi enseigner sans précarité toute l’année

Donnez-nous des tunes, donnez-nous

Une fac ouverte à tou·tes

Faire la grève

sur l’air de « Ma Philosophie »

On n’a qu’une philosophie

Lutter contre les économies

Qui détruise l’université

Et créent de la précarité

Pour le meilleur comme le pire,

C’est la fac qu’on va reconstruire

Contre Vidal et ses sbires,

C’est leur projet qu’on va détruire !



Faire la grève, lutter sans cesse,

Pour que la fac renaisse

Vidal ne nous laisse pas le choix,

On fait entendre notre voix

Malgré nos avis différents,

et leur ton exaspérant

On criera plus fort plus haut :

Cette loi c’est pas c’qui nous faut



Faire la grève

Ça nous fait pas peur

Malgré leurs murs

On lutte encore et encore

La fac publique

On va la sauver

La LPPR

On la laissera pas passer !



Une fac émancipatrice,

Sans logique capitaliste,

C’est ce à quoi on aspire

Ce qu’on veut établir

Etudiantes et personnels

Contre une logique inhumaine

On ne nous laisse pas le choix,

Jusqu’au bout on se battra

Vidal ne voit que l’argent,

Qu’on lui coûte en travaillant.

Elle n’entend pas la misère

Que vivent tous les précaires.

Maltraité·es et sous payé·es,

Sans cesse remplacé·es

Aujourd’hui, on n’a rien à perdre

Donc on ne va plus se taire



Faire la grève

Ça nous fait pas peur

Malgré leurs murs

On lutte encore et encore

La fac publique

On va la sauver

La LPPR

On la laissera pas passer ! (x2)

Ce jeudi 25 juin, nous vous proposons de pique-niquer ensemble, pour penser la suite de nos luttes collectives tout répétant ces nouveaux chants. Rendez-vous dès midi dans le Parc de Choisy, sur la pelouse au nord de la buvette « Au calme » (sortir par le métro Place d’Italie).

Illustration en une : création par l’équipe d’Université Ouverte à partir d’une photo d’Anthony.