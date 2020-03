Vous le savez : le 5 mars l’université et la recherche se sont arrêtées !

Maintenant, le 5 mars c’est tous les jours !

La deuxième coordination nationale des Facs et Labos en Lutte, réunie les 6 &7 mars à Nanterre, a décidé d’une semaine d’amplification et d’intensification de la lutte du 16 au 22 mars.



Au cours de cette semaine, nous organiserons la lutte partout, avec des assemblées générales, des actions, des manifestations et un élargissement de la grève !



Au cœur de cette semaine de mobilisation, plusieurs dates se démarquent :

le 19/03, nous nous mobiliserons tou·tes contre les violences sexistes et sexuelles dans l’ESR

le 19/03 à 14h, nous organiserons des rassemblements et manifestations partout en France. A Paris, nous vous donnons rendez-vous à 14h sur la place du Panthéon pour le départ d’une marche qui nous mènera jusqu’à Bercy, ministère qui nous précarise tou·tes !

le 20/03, nous lutterons avec le collectif Malvenu·es en France pour les étrangèr·es de l’ESR, dans le cadre d’une contre-journée de la francophonie

le 21/03, nous participerons à la Marche des Solidarités

A nous maintenant de faire en sorte que l’ensemble de ces rendez-vous soient des succès !

Nous mettons à dispositions de premières affiches et tracts, qui seront bientôt complétées par de nouvelles illustrations de Fred Sochard.