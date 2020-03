Voici la Carmagnole des Facs et Labos en Lutte : La Macrognole !

Elle est le résultat d’une création collaborative d’enseignant·s-chercheur·ses (précaires et titulaires) et d’étudiant·es de l’université Paris Nanterre.

Voici les paroles :

Madame Vidal dit aux chercheurs (x2)

Vous mangerez que des pâtes sans beurre (x2)

Elle a mis les précaires

En mode super vénère

Dansons la macrognole, à bas le son, à bas le son

Dansons la macrognole, à bas le son du pognon

Madame Vidal nous a promis (x2)

Que sans brevet t’étais fini (x2)

On a la solution

On écrit des motions

Refrain

Antoine Petit nous a bien dit (x2)

Le darwinisme c’est la vie (x2)

Au combat des idées

Il va se faire bouffer

Refrain

Madame Vidal nous a promis (x2)

De belles études hors de prix (x2)

Etudiants endettés

Réduits à s’immoler

Refrain

Le macroniste a pour ami (x2)

Tous les technocrates du pays (x2)

Ils vous le soutiendront

Tout comme de vrais poltrons

Refrain

Monsieur Macron avait promis (x2)

De faire éborgner tout l’pays (x2)

Malgré leurs LBD

C’est eux qui vont pleurer

Refrain

Amis, restons toujours unis (x2)

Ne craignons pas nos ennemis (x2)

S’ils viennent nous attaquer

Nous les ferons sauter

Tou·tes ensemble : chantons et dansons la Macrognole !