Depuis les débuts du site Université Ouverte, nous vous parlons ici de Robert Gary-Bobo et des Macron Leaks.



Mais voilà : force est de constater que ses stratégies pour la marchandisation et la destruction de l’université et de la recherche publiques sont entre trop méconnues.



Qu’à cela ne tienne !

Nous avons désormais tout un jeu d’affiches, prêtes pour l’impression et le collage, afin que nul·le ne puisse plus longtemps ignorer le versant « universitaire » des Macron Leaks !

Merci au camarades de l’ENS en lutte.



Téléchargez vite les PDF et collez-les partout !