Lundi 3 février, au dépôt de Flandres, avenue Jean Jaurès à Pantin, les étudiants, précaires et titulaires d’Evry, de Nanterre, de Paris 7, Paris 8 étaient présent aux côtés des grévistes de la RATP !

Ahmed Berrahal et Alexandre El Gamal, deux grévistes et élus CGT étaient convoqués simultanément aux dépôts bus de Flandre et d’Ivry à 11h pour des conseils de discipline. Tous deux menacés de révocation, des rassemblements de soutien ont été organisés sur place avant leur convocation.

La semaine dernière, Ahmed et plusieurs de ses collègues de dépôts de bus de l’Ile-de-France étaient venus dans nos AG appeler les étudiants et les personnels de l’ESR à prendre la relève de la grève des cheminots. Ils ont visiblement été entendus!

Dans sa prise de parole Ahmed a copieusement remercié les étudiants et profs présents et rappelé l’importance de cette présence.

Bel exemple de solidarité interpro !