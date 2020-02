Ce groupe de travail a été créé lors de la coordination nationale des facs et labos en lutte les 1er et 2 février 2020.

Sa motion

Nos institutions, nos pensées, notre mobilisation même restent prisonnières d’un imaginaire national. Mais nous sommes partie prenante d’une division internationale du travail inégale, d’une exploitation généralisée et d’une colonialité des rapports sociaux cultivées par les politiques néolibérales. L’ESR devient un marché globalisé et concurrentiel à la fois pour les étudiant.e.s, les enseignant.e.s et les chercheur.e.s dont le plan « Bienvenue en France » est l’un des symboles. Les étudiant.e.s et travailleur.e.s étranger.e.s en France sont les premier.e.s à subir les conséquences, et à y résister. Nous nous affirmons donc solidaires de tou.te.s les étudiant.e.s et travailleur.e.s dans l’enseignement supérieur et de la recherche en lutte à travers le monde.

Revendications

L’ESR est un service public, gratuit et accessible à toutes et tous sans discrimination.

dénoncer la sous-traitance, exiger la réinternalisation des activités sous-traitées

régularisation et titularisation des travailleur.es

dénoncer le racisme dans les procédures de recrutement en France.

L’université est un lieu sanctuaire et non pas une succursale préfectorale

respecter les franchises universitaires

s’opposer aux contrôles des titres de séjours des étudiant.es dans les universités

garantir à tout.e étudiant.e étranger.e le droit d’étudier en sécurité administrative et juridique (renouvellement du titre de séjour pendant toute la durée des études)

Les étudiant.es étranger.e.s ont droit à la liberté d’étudier au même titre que tout.es les autres étudiant.es.

L’ESR doit être un espace de coopération et de solidarité

Nous voulons des relations scientifiques et universitaires de partage des savoirs et non pas une division internationale inégalitaire basée sur la compétition et l’exploitation.

L’ESR pour la production de savoirs émancipateurs

dénoncer l’extractivisme scientifique

décoloniser le savoir et l’enseignement

créer un réseau de solidarité internationale pour mobiliser et combattre les mêmes principes de précarisation mondiaux et néolibéraux.

Nous demandons la liberté de circulation des savoirs et des personnes et non pas celle des capitaux et des marchandises !!

Actions :

Formation d’un groupe de travail

Inventaire des études, manifestations et groupes existants

Réseau de solidarité internationale contre la précarisation et la division internationale du travail scientifique

Actions juridiques et solidaires pour les collègues étranger.e.s (étudiant.es et autres)