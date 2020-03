Appel à une grande manifestation numérique le 31 mars.

#DiscontinuitePedagogique, #RuptureDEgalite, #COVID19, #NationApprenante #Confinement

La coordination nationale des Facs et Labos en Lutte a appelé à organiser nos solidarités et à continuer la lutte. Nous organisons donc à une manifestation numérique le 31 mars.



Il est de notre devoir à tou⋅tes de dénoncer les politiques des gouvernements successifs qui ont mené la France à ne pas être en mesure de faire face à la menace du COVID-19. La récente déclaration d’Emmanuel Macron souhaitant investir 5 milliards d’euros pour la recherche, « revaloriser substantiellement les carrières », créer des nouvelles chaires de professeurs juniors et « améliorer l’efficacité du système de recherche » (mesures dans la logique de la LPPR) ainsi que la promulgation de la loi « urgence Coronavirus » à durée indéterminée nous montre bien que le gouvernement s’obstine à réformer quoi qu’il en coûte à la démocratie.

Bruno Canard , directeur de recherche CNRS à Aix-Marseille, explique que, depuis 2006, la recherche fondamentale sur la famille des coronavirus a été délaissée faute de financement. Il faudra attendre le 12 mars 2020 pour que les pouvoirs publics français sélectionnent 20 projets en urgence afin de lutter contre la pandémie du COVID-19. Nous exigeons que soit mis en œuvre dès 2020 un plan d’urgence pour l’université et la recherche publiques, reposant des créations massives de postes et sur des financements récurrents et pérennes, dans le but de produire des savoirs d’intérêt général et à long terme.

Le recours massif à la prétendue « continuité pédagogique » ignore aussi la réalité des situations concrètes que nous, BIAT·O·SS et enseignant·es-chercheur·ses, titulaires ou précaires, et étudiant·es, traversons collectivement et individuellement. La continuité pédagogique ne peut avoir lieu alors que la population se trouve dans un état de détresse psychologique inédite, menacée physiquement par la contagion et mentalement par les conséquences des obligations auxquelles l’épidémie astreint chacun·e de nous.



Nous condamnons les mesures inégalitaires et discriminantes du gouvernement actuel visant à sauver à court terme les industries et entreprises au détriment des perspectives à long terme des populations. Nous restons mobilisé·es contre les logiques néolibérales de marchandisation des savoirs et des services publics.

Nous tenons à rappeler que les urgences actuelles n’amoindrissent pas nos oppositions fermes à la destruction des services publics, bien au contraire. Dès lors, cette manifestation s’inscrit dans la continuité des précédentes en s’opposant radicalement à la destruction de l’université, de la fonction publique et de nos solidarités collectives. Nous refusons de mettre en place des évaluations à distance nécessairement injustes et absurdes au regard des enseignements réellement dispensés. Nous réaffirmons la nécessité de titularisations et de recrutements massifs dans l’enseignement et la recherche, afin de pouvoir réagir de façon appropriée et conséquente aux situations de crise comme celle que nous traversons.

Si le « jour d’après » doit être différent du « jour d’avant », alors nous devrons le penser et le préparer collectivement, pour tou·tes.

Applaudir à nos fenêtres ne suffira pas.

C’est pour cela que nous appelons à une manifestation numérique sous les hashtags #DiscontinuitePedagogique, #RuptureDEgalite, #NationApprenante, #Confinement et #COVID19.

Mode d’emploi pour la manifestation numérique du 31 mars 2020

Cette manifestation numérique aura pour but d’investir massivement les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram …) avec des publications en lien avec notre lutte. Pour ce faire, nous avons constitué un fond commun de documents de différente nature (articles, vidéos, image humoristiques, slogans) qui sont accessibles à tou·tes dans ce dossier en ligne. Vous trouverez ci-dessous un bref descriptif de chacune de catégories de médias. Vous pouvez aussi utiliser la nouvelle illustration imaginée par Fred Sochard pour dire combien nous restons mobilisé·es.

Bien entendu, le mieux est encore de créer vos propres contenus militants !

Pour visibiliser notre action numérique nous vous appelons à manifester et publier massivement sous les hashtags #DiscontinuitePedagogique, #RuptureDEgalite, #NationApprenante et #Covid-19. Vous êtes libres d’ajouter d’autres hashtags, cependant il faut veiller à ne pas noyer vos publications dans trop de hashtags.

























Descriptif des contenus

Vidéos : ce dossier contient des vidéos portant sur le contexte actuel (recherche et covid, service public et covid). Réseaux adaptés : Instagram, Facebook (notamment les vidéos longues), Twitter.

ce dossier contient des vidéos portant sur le contexte actuel (recherche et covid, service public et covid). Réseaux adaptés : Instagram, Facebook (notamment les vidéos longues), Twitter. Pancartes & slogans : vous trouverez des idées de slogans à écrire sur des feuilles, cartons afin de créer des pancartes de manifestation ! Ce ne sont, ici, que des modèles alors n’hésitez pas à laisser parler votre créativité. Réseaux adaptés : Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat.

vous trouverez des idées de slogans à écrire sur des feuilles, cartons afin de créer des pancartes de manifestation ! Ce ne sont, ici, que des modèles alors n’hésitez pas à laisser parler votre créativité. Réseaux adaptés : Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Images : ce dossier met à disposition des mèmes et images à partager en masse sur les réseaux. Réseaux adaptés : Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat.

: ce dossier met à disposition des mèmes et images à partager en masse sur les réseaux. Réseaux adaptés : Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Articles : dans ce dossier vous trouverez deux formes de supports : un document avec des liens et un dossier avec des PDF pour les articles réservés aux abonnés en ligne. Ces articles couvrent des thèmes propres à l’ESR (continuité pédagogique, recherche) ainsi que des problématiques plus générales sur le creusement des inégalités. Réseaux adaptés : Facebook, Twitter.

Vous n’êtes pas sur les réseaux ? Envahissez les mailing-list ou mettez une pancarte à votre fenêtre ! N’oubliez pas de chanter des chants de lutte au temps du confinement !

Crédit image de une : Cyril Pedrosa