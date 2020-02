Lors de l’assemblée générale nationale des précaires de l’enseignement et de la recherche du samedi 1 février à Saint-Denis, il a été décidé de faire du 11 février une date pour rendre fortement visible la précarité dans les études, l’enseignement et la recherche.

Le matin, nous appelons à des actions locales avec des piquets de grève massifs dans toutes les facs, IUT, institut, etc.

L’après-midi sera l’occasion de nous rassembler toutes et tous dans un lieu central, à 16h, place de l’Hôtel de Ville, avec des précaires d’autres secteurs.

Infos importantes

Les visuels sont tous disponibles sur ce cozy-drive (en accès libre)

Organisation du matin

Pour organiser concrètement vos piquets, voici une liste de matériels (visuels, idées d’animations, etc.) dans laquelle piocher selon ce qui est faisable localement :

Refaire les emploi du temps avec et sans les précaires

Trombinoscope avec et sans les précaires (remplacer éventuellement chaque inconnu·es et demande d’anonymisation par une fourmi)

Photo de labo avec et sans les précaires. Exemple ici

Fichier témoignage paroles de précaires à imprimer pour affichage en mode fresque. Un visuel est disponible sur le cozy-drive, fichier paroles_de_precaires.pdf . A compléter avec les témoignages recueillis (cf. proposition suivante)

. A compléter avec les témoignages recueillis (cf. proposition suivante) Prévoir craies et feutres + feuilles pour des ateliers de libération de la parole sur toutes les précarités. Pour un exemple, voir ici.

Les jolies affiches faites par les collègues de Tours

Si des moyens sonores sont disponibles, ce podcast peut-être diffusé en amphi pour lancer une discussion sur la précarité.

Pour l’après-midi

L’après-midi nous nous retrouverons à 16h place de l’Hôtel de Ville, avec des précaires d’autres secteurs.

Si possible, ramenez du matériel visuel (banderoles, pancartes, témoignages recueillis dans la matinée). A boire et à manger ça ne fait jamais de mal non plus 🙂 On se charge d’avoir une sono pour les prises de paroles !

Nous demandons également à chaque participant·es d’apporter 1 (voire 2) litres d’eau.

A mardi !