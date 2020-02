Nos collègues et camarades de Tours ont réalisé une série d’affiches dénonçant la précarité dans l’enseignement et la recherche. Nous les mettons ici à disposition en format image, pour une diffusion aisée sur internet et les réseaux sociaux, mais également au format PDF, pour les imprimer et les coller partout !





























Ces affiches ont déjà inspiré d’autres collectifs de précaires.

Voici quelques exemples.