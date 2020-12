Nous, les moniteur·trices étudiant·es de la bibliothèque universitaire Sainte-Barbe (BSB), aussi appelé·es les MOET, sommes en lutte : sur les 24 étudiant·es qu’emploie la bibliothèque, nous sommes 23 à avoir déposé un préavis de grève pour tout le mois de décembre. Notre première journée de grève sera le samedi 5 décembre. Nous tiendrons un piquet de grève de 9h30 à 14h sur la place du Panthéon (à l’angle entre la bibliothèque Sainte-Barbe et la bibliothèque Sainte-Geneviève).

Ce sont nos casquettes d’étudiant·es salarié·es des universités que nous prenons ici : les problèmes que nous rencontrons ne sont malheureusement pas internes à la bibliothèque. Nous dépendons, nous, de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, mais la situation est similaire dans toutes les bibliothèques universitaires qui emploient des étudiant·es. Le fait de nous utiliser comme main d’œuvre flexible dans une logique de précarisation des contrats, en embauchant toujours plus de vacataires ou de contractuel·les est la conséquence de décisions gouvernementales qui ne sont pas sans lien avec la LRU, avec la LPR, avec les contrats précaires de nos chargé·es de TD, de nos employé·es administratif·ves et de nos collègues bibliothécaires contractuel·les.

Les problèmes que nous rencontrons viennent du fait que nous sommes contractuel·les mais “payé·es à l’heure faite” et que les employeurs jouent délibérément et éhontément sur le flou du contrat pour refuser de nous payer dans certains cas, en ne prenant jamais en compte que nous sommes des étudiant·es déjà précaires – sans parler des problèmes rencontrés pour suivre nos études dans de bonnes conditions. Si nous avons réussi, en début de semaine, à faire comprendre à la présidence de Paris 3 que ne pas nous payer les arrêts liés à la Covid19 était illégal, les négociations n’ont pas été suffisantes et nous protestons toujours sur trois points :

La bibliothèque avait fermé 3 jours suite aux annonces de confinement début novembre. La direction refuse de nous payer ces heures, que nous sommes obligé·es de rattraper (sinon perte de rémunération). Nous demandons légitimement que ces heures soient payées.

La sécurité d’être payé·es en cas de confinement strict, chose que la direction ne souhaite pas faire si un tel scénario devait se produire.

Des nouveaux contrats vont être préparés pour l’année 2021-2022 à partir de septembre. Si aujourd’hui, et jusqu’à la fin de notre contrat en juillet nous avons la sécurité de travailler 15h par semaine, les nouveaux contrats ne le garantiront plus : nous protestons contre l’aggravation de notre précarisation et l’instabilité de nos salaires.

Faire grève en tant qu’étudiant·es, en pleine période d’examens, n’a rien de normal et met la lumière sur la manière dont les universités embauchent leurs employé·es et, dans notre cas, leurs propres étudiant·es. Les MOET en lutte seront donc présent·es au cortège des Facs et Labos en Lutte dans la manifestation du 5 décembre pour nos libertés, contre le chômage et la précarité. Et parce que nous avons aussi cette casquette de travailleuses et travailleurs de la Culture, et parce que nous soutenons nos collègues bibliothécaires, titulaires et contractuel·les, nous nous joignons à l’appel commun des précaires de la Culture pour la mobilisation du 5 décembre contre le chômage et la précarité (avec le collectif des vacataires de Paris Musées, le collectif des précaires de la Bpi, le Groupe des Archéologues En Lutte, avec le soutien de SUD Culture Solidaires).





Illustration à partir d’une photographie de Marie-Lan Nguyen.