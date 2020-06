Cette page réunie des analyses, témoignages et actions sur les enjeux de genre dans l’ESR, et leur aggravation par la LPPR.

#Unefemme contre la #LPPR et son patriarcat rance

L’analyse d’Unefemme sur les enjeux de genre, la précarité et la LPPR, publiée sur academia et lu lors du rassemblement devant le ministère le 18 juin 2020.

Atelier sur les inégalités Femmes/Hommes dans l’ESR

Le 5 mars 2020, journée de lutte contre la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), s’est tenu sur le campus d’Orsay un atelier sur les inégalités Femmes/Hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche. Un des objectifs était d’interpeller la présidente de l’Université Paris Saclay et le Président du CNRS qui, tout à la fois, prétendent agir pour réduire les discriminations et les inégalités envers les femmes et soutiennent la LPPR. La pandémie du COVID-19 et le confinement ont interrompu la rédaction de cette adresse. En voici le texte repris et actualisé.