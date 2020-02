La première coordination nationale des facs et labos en lutte s’est tenue les 1er et 2 février à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Elle a été l’occasion de riches échanges qui ont abouti à la rédaction d’une motion déterminée et d’un appel à l’arrêt de l’université et de la recherche à partir du 5 mars.

La première coordination a également appelé à la tenue d’une seconde coordination, qui nous permettra d’aller plus loin dans la formulation de nos revendications et dans la structuration de notre lutte collective.

Cette deuxième coordination se déroulera en région parisienne et aura pour objectif de travailler à élaborer collectivement la liste de nos revendications, des modes d’action et de jeter les bases d’un contre-projet offensif pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Pour cette deuxième édition, il est souhaitable que la participation aux prises de décision soit assise sur des mandatements issus des assemblées générales, sur la base des propositions de revendications et d’actions qui sont remontées de la première coordination nationale. Des précisions sur les modalités de mandatements selon le type de structure seront communiquées très prochainement.

Voici ce que nous devons tou·tes faire pour préparer la deuxième coordination nationale des facs et labos en lutte et nous assurer collectivement de son succès :

Formuler dans les assemblées générales locales des revendications pour toutes les catégories de personnels et les étudiant·es. (Vous pouvez trouver ici la liste de revendications proposées à la coordination des 1er et 2 février.)

Faire le tour de tous les cours, services et bureaux de nos établissements pour informer et mobiliser tou·tes les collègues et les étudiant·es, afin de participer ensemble à l’organisation de la mobilisation.

Désigner des mandaté·es pour la deuxième coordination nationale des facs et labos en lutte qui se tiendra le 6 et le 7 mars en région parisienne.

Si vous avez déjà un comité de mobilisation local, ou une fois que vous l’aurez constitué, merci de bien vouloir nous écrire un message à facsetlabosenlutte@gmail.com pour nous donner un contact direct et nous dire ce que vous avez prévu pour le 5 mars et la coordination du 6 et 7 mars.