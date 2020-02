Le 5 mars arrive !

Pour le faire savoir à nos camarades et collègues dans les facs et labos, affichons le compte à rebours partout !

Le mouvement a été lancé par Nanterre, voici un fichier avec tout ce dont vous avez besoin.

Pour faire connaître la façon dont chaque fac et labo en lutte prépare le 5 mars, nous vous proposons de diffuser largement les tracts, affiches et répétitions d’actions avec le hashtag #5MARS.

Des vidéos de moins de 2 minutes reprenant ces éléments (diffusées sur Twitter, Facebook et Instagram) permettront également de nous inspirer mutuellement et de rendre visible notre mobilisation, même pendant les congés !