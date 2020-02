Dans le cadre de la coordination générale des facs et labos en lutte, et suite à plusieurs témoignages inquiétants concernant des cas de répression et d’intimidation de participant·es au mouvement social en cours dans l’enseignement supérieur et la recherche, nous mettons en place une veille de la répression.

Si vous avez subi ou entendu parler de cas de convocations, d’intimidation, de menaces ou de toute autre forme de répression, faites-en part par email à : antirep_esr@protonmail.com.

Aucun témoignage ne sera diffusé ni utilisé sans une discussion préalable sur la façon de l’anonymiser avec la personne concernée.