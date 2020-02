Ce groupe de travail a été créé lors de la coordination nationale des facs et labos en lutte les 1er et 2 février 2020, et a réuni 25 personnes.

Compte-rendu de l’atelier

Il n’y aura pas de victoire sans une organisation interpro des luttes :

Condamnation des violences policières

Soutien aux grévistes qui ont eu des sanctions disciplinaires

Reversement des primes accordées aux non grévistes dans les caisses de grève

Actions et propositions :

Création d’un collectif de travail sur les actions interpro

Inscrire les actions interpro à l’ordre du jour des comités de mobilisation de la coordination nationale et de l’île de France (plusieurs d’entre nous veulent intégrer les comob)

Mettre sur framapad les actions interpro dont on a connaissance et lister les manifestations interpro nationales où nous pourrions être présent.e.s. Quelques événements non exhaustifs : participer au rendez-vous pour soutenir les personnes qui font l’objet de répressions diverses (3 février dépôt RATP Flandres, 168 av. J. Jaurès) Coordination nationale lycéenne les 8-9 février à Paris 16 février : mobilisation des hôpitaux

Proposition d’un temps fort interpro, front uni, par ex. le 29 février, sur Pantin

Participer au village de lutte interpro à République (réunion ce jour, 2 février)

Constituer une liste d’intervenants d’autres secteurs qui puissent intervenir dans nos établissements.

Demander la tenue d’une coordination nationale interpro.

Participer aux travail de documentation des violences policières depuis le début du mouvement des gilets jaunes en s’associant avec les collectifs déjà créés là dessus

Publier massivement sur le mouvement social, recueillir des témoignages de grévistes, à diffuser.

Constituer une legal team composée de juristes contre la répression

Lister les pressions et répressions à l’intérieur des établissements (BIATOSS, contractuels, étudiants)

Penser la communication pour favoriser la circulation d’informations entre l’ESR et les autres champs du travail.

Faire le lien avec les luttes internationales