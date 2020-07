Paris, le 26 juin 2020,

Lettre de soutien à nos collègues visé·es par la commission d’enquête administrative (Arrêté N°2020/712 en date du 22 juin 2020)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents,



Depuis que nous avons pris connaissance de l’arrêté concernant la mise en place d’une commission d’enquête administrative sur le Département des Langues, auquel nous appartenons, nous sommes sans voix, interloqué·es. Le caractère soudain et les contours flous de cette procédure ajoutent à notre stupéfaction et à notre colère.



En effet, il existe des problèmes structurels au DDL, que nous signalons à la présidence depuis de nombreuses années, en particulier le manque cruel de TD et d’enseignant·es nous empêchant d’offrir des cours de langue à des milliers d’étudiant·es et les effroyables retards de paiement de nos vacataires, qui sont aussi nombreux·ses que les titulaires.

La réponse apportée par la présidence jusqu’ici est très en dessous des besoins réels : 20 TD supplémentaires ouverts en 2019-2020 alors que nous avons chiffré les besoins à 80 TD pour un fonctionnement « normal » du DDL, des contrats précaires alors que nous demandons des créations de postes de PRAG pour renforcer et stabiliser nos équipes pédagogiques.

Nous avons continué cette année nos tentatives de faire prendre conscience de l’urgence de la situation à la Présidence, puisque les motions rédigées régulièrement en Conseil de gestion du DDL n’aboutissaient pas à des solutions à la hauteur des besoins. Pour une partie des enseignant·es du DDL, cela s’est traduit par la grève et/ou la rétention des notes, seuls moyens d’action qui semblaient rester à leur disposition.



Or, ce n’est visiblement toujours pas de ces dysfonctionnements dont souhaite parler la Présidence en enjoignant à nos collègues (y compris des enseignant·es sans responsabilité administrative) de comparaître devant cette commission d’enquête administrative sans respecter leur droit fondamental à être informé·es au préalable de la teneur de l’entretien, sans leur permettre d’être accompagné·es. Nous souhaitons par la présente assurer l’équipe de direction du DDL, ainsi que la responsable administrative, dont nous sommes profondément solidaires, de notre soutien plein et entier. Nous soutenons également nos collègues PRAG/PRCE, MCF, vacataires et BIATSS qui se sont vu convoquer individuellement ces derniers jours, et tout autre collègue qui pourrait l’être à l’avenir : ils peuvent être assuré·es que nous sommes à leurs côtés.



L’année 2019-20 a été particulièrement éprouvante pour notre université dans son ensemble : grève massive des transports du 5 décembre à la fin janvier nécessitant le report des partiels du S1, forte mobilisation contre le projet de loi sur les retraites et sur le projet de Loi de programmation pluriannuelle de la recherche, puis pandémie mondiale de COVID-19, confinement et fermeture des universités. Notre composante ne saurait être la seule à avoir subi les conséquences de ces événements. En particulier, la pandémie est un phénomène global, qui a bouleversé l’organisation sociale et économique en profondeur, sur le plan national et international. Le DDL, composante transversale bien plus que service central, a pu faire effet de miroir grossissant, ne serait-ce qu’en raison de son nombre très élevé d’étudiant·es, et parce qu’il est une structure hybride, regroupant aussi bien des enseignements par niveau de langue, toutes disciplines confondues, que des enseignements de spécialité, « satellisés » dans des composantes telles que l’EDS et l’EMS, mais aussi dans d’autres formations (art, démographie, etc.). Comment expliquer un tel acharnement dans ce contexte ? Nombreux·ses sont les collègues qui évoquent leur lassitude et leur démotivation face à une situation de sous-effectif chronique, à l’empilement de tâches administratives qui s’ajoutent au travail pédagogique des enseignant·es et enseignant·es-chercheur·es.



A ces changements structurels de l’ESR s’ajoutent aussi maintenant le manque de considération, l’indifférence et le mépris, qui ne sauraient trouver meilleure illustration que dans la mise en œuvre d’une telle commission d’enquête, dont le caractère disciplinaire, et donc punitif bien plus que constructif, ne nous échappe pas.



Veuillez agréer Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, nos respectueuses salutations



Liste des signataires personnels du Département Des Langues de Paris 1 :

Membres de la communauté universitaire de Paris 1 souhaitant s’associer à la démarche de soutien aux collègues

membres de l’enseignement supérieur et de la recherche souhaitant s’associer à la démarche de soutien aux collègues

