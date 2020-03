Confiné·es, nous organisons nos solidarités et nos luttes !

Confiné·es, pas déconfit·es !

Confiné·es on continue on continue la lutte et les chants !

Voici donc quelques adaptations de nos airs préférés du samedi pour chanter confiné·es.

Macron dit c’est la guerre, confinement et panique,

Mais nous on veut du fric, pour l’hôpital public !

On est là, on est là !

Même si Covid ne veut pas nous on est là !

Pour l’honneur des confiné·es, et pour un monde libéré,

Même si Macron ne veut pas nous on est là !

Le gouvernement, après l’confinement,

Toi tu perds rien pour attendre !

Le gouvernement, après l’confinement,

Tu vas voir c’que tu vas prendre !

Macron dit « c’est la guerre, maint’nant faut m’obéir,

Mais nous on est déter, il va rien voir venir !

On est là, on est là !

Même si Covid ne veut pas nous on est là !

On résiste à la maison, pas en manifestation,

Même si Covid ne veut pas nous on est là !

Répétons toute la journée et chantons ensemble tous les soirs à 20h !