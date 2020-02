Ce groupe de travail a été créé lors de l’Assemblée générale des facs et labos en lutte qui s’est tenue samedi 18 janvier à l’Université Paris Diderot. Réuni les 1er et 2 février 2020, il a proposé les analyses et revendications suivantes.

Préambule

Nous souhaitons lutter pour une réappropriation des outils de travail par les travailleuses et travailleurs. Ce principe est d’autant plus crucial que, contrairement aux enseignant·es-chercheur·ses, les travailleuses et travailleurs du numérique sont, dans leur grande majorité, des BIATSS et IT, précaires et titulaires.

Revendications

– Nous revendiquons l’idéal émancipateur et ouvert du Net comme de la science ouverte, contre ses dévoiement set instrumentalisations à des fins de marchandisation et de contrôle. Le numérique doit être au service de l’autonomie des travailleur.es et de l’accès pour tou·tes aux savoirs.

– Les travailleur·ses du numérique, comme les autres BIATSS et ITA, revendiquent pour leurs expertises professionnelles l’autonomie dont les enseignants chercheurs bénéficient. Cela implique leur pleine et entière participation dans les différents mouvements de lutte en cours. A titre d’exemple, la grève des revues ne peut se faire sans l’avis et la participation des secrétariats de rédaction, la grève des laboratoires ou des UFR ne peut se faire sans l’avis et la participation des personnels administratifs, techniques, documentaires, etc. Nous ne voulons plus être les petites mains invisibles de l’ESR, nous ne serons pas les petites mains invisibles de la mobilisation.

– Nous revendiquons l’occupation numérique comme action légitime de mobilisation (affichage public des actions en cours, éditorialisation et visibilisation des luttes, blocage complet des sites et plateformes, etc.).

– Nous revendiquons la liberté d’expression syndicale contre toutes les formes d’intimidations et de sanctions des tutelles, des supérieurs hiérarchiques et des collègues.

– Nous appelons l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices, souvent enseignant·es-chercheur·ses, à afficher publiquement leur engagement aux côtés des travailleur·ses du numérique. Nous demandons une nécessaire solidarité dans la lutte, tout particulièrement lorsque des travailleur·ses du numériques ont une capacité individuelle ou collective d’action spécifique dans le cadre du mouvement social (community managers, webmasters, responsables systèmes, gestionnaire de serveurs…).

En conséquence, nous proposons :

– d’organiser des blocages numériques à l’occasion des journées d’actions nationales (interpro comme ESR), et en particulier à l’occasion de l’ouverture des débats parlementaires sur la réforme des retraites le 17 février ;

– de préparer des actions plus ciblées (blocage de plateformes, grèves du zèle…) en veillant à ce que ces actions ne pénalisent pas les précaires et les IT-BIATSS ;

– que les EC répondent aux appels des travailleur·ses du numérique comme de tous les autres IT-BIATSS mobilisé·es afin de leur donner toutes leur place dans leur lutte. Par exemple, faire la démarche d’écrire à l’équipe d’OE pour demander la visibilisation de l’engagement dans le mouvement social des carnets de recherche, des revues, des livres publiés sur OE. Aujourd’hui, près de 150 carnets de recherche et une cinquantaine de revues ;

– de nommer et dénoncer les institutions, responsables hiérarchiques, collègues qui intimident et répriment les travailleur·es du numérique en lutte ;

– d’ouvrir des espaces d’échange et de discussion anonymes sur les souffrances au travail et les visibiliser et les politiser en mettant en place des actions ;

– d’approfondir la réflexion sur le cadre et les ressources juridiques sur le droit de grève.

Quelques ressources :

Sur OpenEdition – une nouvelle place de la grève : https://blogs.mediapart.fr/les-invisibles-de-lusr-2004/blog/100120/une-nouvelle-place-de-greve-retour-sur-un-blocage-numerique

Sur la grève et blocage numériques : https://blogs.mediapart.fr/community-managers-en-greve/blog/150120/travailleuses-et-travailleurs-du-numerique-bloquez-et-occupez-vos-plateformes

L’action du vendredi 24 janvier : https://universiteouverte.org/2020/01/30/retour-sur-une-journee-de-blocages-numeriques/

L’appel Onestla.tech : https://onestla.tech/

Réflexion sur la grève et le numérique : https://blogs.mediapart.fr/romska/blog/160120/ou-en-est-la-greve-chez-les-travailleur-euse-s-du-numerique

